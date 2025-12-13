La batalla por Warner Bros. Discovery: ¿cómo quedaría el mercado de ‘streaming’ y el catálogo si es que la compra Netflix o Paramount?

Todo esto ocurre mientras los estados financieros de las principales plataformas muestran un sector que dejó atrás el crecimiento agresivo y se mueve hacia la rentabilidad, la concentración y el ajuste de costos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Los recientes datos financieros, recopilados por la agencia Efe, muestran que Netflix, hoy con más de 300 millones de suscriptores, ha conseguido un crecimiento sostenido y rentable, contrario a los años de pérdidas por costos de expansión. En el tercer trimestre del 2025, la compañía reportó ingresos superiores a US$11.500 millones. De enero a septiembre, los ingresos de Netflix ascendieron a US$ 33.132 millones, un 15,2% más en comparación con el mismo periodo de tiempo en el 2024.

Netflix estimó que para el cuarto trimestre de 2025 sus ingresos serán de aproximadamente US$11.960 millones, lo que significaría un 16,7% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Esa fortaleza permite a Netflix competir por Warner Bros. Discovery con una oferta inicial que valora el estudio en aproximadamente US$82.7 mil millones, incluyendo la deuda asumida.

Ejecutivo de Netflix esperaba oferta de Paramount por Warner Bros, pero confía en acuerdo. (Foto: Composición)

Según la plataforma, la adquisición permitirá ahorrar entre US$2.000 a US$3.000 millones anuales para el tercer año, gracias a sinergias internas y reducción de costos tras la integración de ambas compañías.

Warner Bros. Discovery, por su parte, ha mostrado una evolución financiera mixta. Aunque, intenta recuperar estabilidad tras años de altas deudas. Sus ingresos totales trimestrales rondaron los US$9.000 millones, con una leve caída interanual y pérdidas netas moderadas pese a mejoras operativas.

Mientras tanto, Paramount, aunque menos grande que sus pares, con más de 79 millones de suscriptores, ha visto que su negocio de streaming es rentable —con ganancias de alrededor de US$340 millones en el 2025—, pero sigue enfrentando periodos de menor margen y costos por contenidos estacionales que complican su consolidación.

En resumen, Netflix deriva beneficios sólidos de un modelo rentable, Warner Bros. Discovery lucha por equilibrar resultados y deuda, y Paramount sigue presionada por márgenes ajustados en su segmento de ‘streaming’.

Netflix llegó a un acuerdo de compra de los estudios Warner Bros. (Redes sociales)

Un sector que maduró de golpe

Para José Ruidias, profesor del MBA de la Pacífico Business School, la posible compra revela un cambio estructural donde “la etapa de crecer a cualquier costo se acabó” para las plataformas de ‘streaming’.

Ruidias consideró que estamos ante un proceso similar al que vivieron las telecomunicaciones hace 20 años: “una explosión inicial de jugadores seguida por una ola de fusiones donde solo quedan tres o cuatro actores grandes”. “Netflix, Disney y Amazon se perfilan como los ‘ganadores naturales’ de este ciclo”, apuntó.

Por su parte, Rodrigo Bedoya, cineasta y docente de la Universidad de Lima, comentó que esta negociación, más que un duro golpe al ‘streaming’ va por el cine. “Según especialistas cinematográficos, Warner Bros. tiene del 8% al 11% de las películas que se estrenan. Si Netflix adquiere la plataforma, no sabemos si los cines van a poder aguantar sin las películas de Warner”, explicó.

Netflix (Foto: Chris Delmas / AFP)

Alberto Castro, productor y cineasta peruano, añadió que hay mucho que desglosar en el tema del ‘streaming’. Netflix, dice, ha llegado a su límite de suscriptores. “Cuando estrenas una película en el cine, por cada entrada que vendes, ganas un dinero. Mientras que en Netflix o las plataformas de ‘streaming’ en general, por cada suscriptor ganas dinero y el suscriptor puede ver 10, 100, 1.000 películas. Entonces, llega un momento en el cual tu cantidad de suscriptores a nivel mundial se acaba”, explicó.

Para Castro, una adquisición de Warner Bros. Discovery por Netflix podría terminar con la guerra de las plataformas de ‘streaming’ pero también sería una oportunidad perfecta del servicio de suscripción para obtener el conocimiento de Warner ligado a la distribución cinematográfica tradicional donde aún hay mucho poder económico.

Los entrevistados coincidieron en que la concentración de gigantes podría traducirse en mayor poder de fijación de precios. Con menos competidores, es probable que la industria impulse más planes con publicidad, reduciendo el costo de entrada para usuarios sensibles al precio.

¿Un duopolio Netflix–Disney? Competencia global y local

Si Netflix llegara a absorber Warner Bros. Discovery, su posición de liderazgo se afianzaría todavía más. En ese escenario, Disney —con más de 131 millones de suscriptores— seguiría siendo su competidor directo más relevante, mientras que Amazon, con más de 200 millones de suscriptores, operaría como un jugador sólido pero complementario dentro de un ecosistema de servicios mucho más amplio.

plataformas de streaming

“Aunque no sería un duopolio total, la diversidad de ofertas disminuiría. Alternativas gratuitas con publicidad seguirán existiendo, pero con menor peso”, agregó Ruidias.

Según los entrevistados, en este escenario, la negociación de contenidos, derechos de mercado y precios será más rígida, y los consumidores tendrán menos alternativas frente a los recorridos de programación, inversión y acceso.