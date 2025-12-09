Una disputa de película: ¿Qué le espera a la oferta de Netflix por Warner Bros. tras la propuesta de Paramount?

La saga para el proceso de compraventa de Warner Bros. Discovery (WBD) registra un nuevo ‘plot twist’, en una movida digna de serie dramática. Tres días después de que Netflix acordara adquirir los activos de estudios y ‘streaming’ de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood por un valor cercano a US$83.000 millones, oferta con la que parecía haber superado las pujas rivales de otras firmas del sector, Paramount Skydance lanzó una oferta hostil valorizada en US$108.400 millones para hacerse de toda la operación de WBD, ofreciendo a los accionistas hasta US$30 por acción en efectivo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, íntegramente en efectivo, por sus acciones en la compañía en su conjunto”, precisó en un comunicado David Ellison, presidente y consejero delegado de Paramount, aclarando que la propuesta de compraventa ha sido presentada directamente a los accionistas de WBD. “Nuestra oferta pública, que se formula en los mismos términos que presentamos en privado al consejo de administración de Warner Bros. Discovery, ofrece un mayor valor y una vía más segura y rápida hacia el cierre de la operación”, añadió el empresario.

MIRA TAMBIÉN | MTC elimina el cobro de la TUUA nacional para conexiones en el Jorge Chávez: quiénes quedan exonerados

A todas luces, Paramount, cuya oferta por WBD había sido rechazada en privado, estaría tomando las medidas necesarias para frustrar el acuerdo entre Netflix y WBD mediante una OPA de mayor valor, dejando el futuro del emblemático estudio hollywoodense en manos de sus accionistas. En contraste con los US$30 por acción que ofreció este lunes, Netflix había planteado el pasado viernes un total de US$27,25 por acción mediante una combinación de efectivo y acciones de la plataforma de ‘streaming’, y un valor patrimonial que ascendía a US$72.000 millones.

El dato Oferta hostil José Antonio Bezada, socio del estudio jurídico Stucchi, Bezada, Rodas & Peláez Abogados, explicó que una oferta hostil o una compra agresiva tiene como objetivo sacar del camino a la competencia en un mercado. "Compro al competidor para que deje de competir conmigo", expresó. Ello suele llevar al cierre de empresas dentro de un mismo rubro. Sin embargo, bajo dicho concepto, consideró que la oferta de Paramount no calificaría necesariamente como una oferta hostil, dado que no se buscará cerrar a WBD.

Paramount ya ha presentado, incluso, una notificación de concentración previa a la fusión empresarial, conforme las regulaciones competenciales estadounidenses, y la firma dijo estar preparada para obtener con celeridad todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

“La operación propuesta no estará sujeta a ninguna condición de financiación y se financiará mediante nuevo capital propio, garantizado por los principales accionistas de Paramount, y US$54.000 millones en compromisos de deuda aportados por Bank of America, Citi y Apollo”, apuntó la compañía fundada en 1950, que hoy se monta en el ring con la plataforma de ‘streaming’ nacida en el corazón de Sillicon Valley.

¿Qué pasó con la oferta de Netflix?

En las últimas semanas, los principales medios financieros de EE.UU. adelantaban que se venía una pugna financiera por los principales activos de WBD, muchos de ellos bastante codiciados: por un lado está la propiedad intelectual del estudio (exitosas sagas y universos como Harry Potter, DC Comics y Game of Thrones); y por otro lado están sus espacios de producción cinematográfica, de alto valor para la industria.

Así, la gestión de Netflix para apostar por una compra de gran magnitud fue minuciosa: Bloomberg reportó que, en noviembre, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de la empresa, asistió a la Casa Blanca para obtener el visto bueno de Donald Trump de cara a la oferta de compraventa. Esta acción, de acuerdo con Bloomberg, le habría dado al directorio de Netflix la confianza necesaria para anunciar la fusión con WBD. El viernes, Netflix consideró que -de avanzar el proceso con los accionistas de Warner y con los procesos reguladores- la compraventa de WBD podría tomar hasta 18 meses.

Sin embargo, el último domingo, Trump llevó a que las expectativas den un giro importante. El mandatario estadounidense afirmó que, aunque Sarandos me parecía una “buena persona”, la combinación de activos de Netflix y WBD podía plantear problemas de competencia y por ello debía ser revisada. Esto ha llevado a que más analistas consideren que los reguladores bajo su administración podrían oponerse al acuerdo de compraventa.

Esto llevó a que las perspectivas también cambiaran. En la plataforma estadounidense de predicciones Polymarket, por ejemplo, se registraba una probabilidad del 60% de que el 2026 se concretara la adquisición de WBD por parte de Netflix. Dicha cifra bajó a 23% tras las declaraciones de Trump, y con la OPA hostil de Paramount Skydance las probabilidades llegaron a caer hasta 16%.

Según comentó una persona cercana a WBD al Financial Times, “la prioridad absoluta del consejo, por encima incluso de la valoración, era elegir a un oferente capaz de firmar de inmediato, superar el escrutinio regulatorio y cerrar la operación en las condiciones requeridas”.

Netflix ya ha informado a sus usuarios sobre la adquisición de WBD, precisando que de momento ambos servicios de streaming (de Netflix y de WBD) continuarán funcionando de manera independiente debido a que la operación debe pasar por “una serie de pasos antes de cerrar la transacción”. Esto incluye, como se ha detallado, aprobaciones de las autoridades reguladoras y de los accionistas.

Cabe mencionar que este lunes, de acuerdo con Bloomberg, las acciones de Netflix retrocedieron en 3,4% luego de la oferta de Paramount y las declaraciones de Trump.

Fragmento del Mensaje de Netflix enviado a sus usuarios por correo electrónico.

¿Luz verde por parte de los reguladores?

Netflix todavía tiene que obtener la aprobación regulatoria en Washington y está por verse si el Departamento de Justicia u otros organismos se opondrán a la adquisición. Incluso en ese caso, Netflix podría optar por defender el acuerdo en los tribunales. El mismo proceso avanzaría en caso la oferta de Paramount Skydance fuese aceptada.

Aunque las decisiones políticas podrían tener mayor peso sobre las posiciones técnicas, para Mario Zúñiga, investigador senior del International Center for Law and Economics, la operación propuesta por Netflix para comprar WBD debería aprobarse; pues aunque Netflix sea líder del mercado de ‘streaming’, la firma no posee necesariamente una cuota que pueda considerarse dominante.

MIRA TAMBIÉN | En las primeras horas del cobro de la TUUA de transferencia, pasajeros desconocían la medida y su pago obligatorio

“Si el Departamento de Justicia (que vería este caso) quisiera bloquearla, tendría que demandar ante el Poder Judicial estadounidense, donde los jueces suelen basarse en la evidencia económica para sus decisiones”, comenta Zuñiga.

En ese sentido, Zúñiga considera que un paso crucial durante el proceso será la definición del mercado relevante: “Si el mercado se define de forma estrecha (solo plataformas de ‘streaming’), Netflix es líder pero no tiene una cuota dominante, y HBO es el tercero [en EE.UU.]”, explica. Sin embargo, señala el especialista, si el mercado se define de manera más amplia e incluye a competidores como YouTube, televisión por cable y otros proveedores de contenido, la cuota de mercado de Netflix se reduce de manera importante.

Zúñiga describe también al mercado de ‘streaming’ como uno competitivo, donde existe la tendencia del ‘multihoming’, que implica que los usuarios se suscriban y se den de baja de manera seguida en diversas plataformas, según sus necesidades y presupuesto; la existencia de las apps sustitutas, como YouTube y la televisión por cable; y la presencia de actores que siguen creciendo, como Apple TV y Amazon Prime.

Además, el experto recuerda que, de concretarse esta operación de fusión empresarial -sea cual fuere la postora ganadora para la compraventa de WBD-, en el Perú podría ser necesaria, también, la revisión del Indecopi, en tanto esta supere los umbrales impuestos por la institución.

Por su lado, José Antonio Bezada, socio del estudio jurídico Stucchi, Bezada, Rodas & Peláez Abogados, explica que la operación debe considerar el mercado de distribución en el ‘streaming’, donde se determine la posición de Netflix y si la operación perjudica al resto de competidores.

En un segundo orden, apunta que la autoridad de competencia también tendrá que analizar el mercado de producción y licenciamiento y la participación que tendría Netflix con la compra de WBD.

Por la magnitud de esta operación, Bezada coincide con Zuñiga en que existe la probabilidad que también se necesite de la autorización de las autoridades correspondientes en los países donde tiene presencia Warner Bros Discovery. En el Perú, ello implicaría un pronunciamiento del Indecopi.

“Va a ser una operación que también va a tener impacto en Perú. Lo que se tendrá que evaluar son los efectos de competencia en este tipo de operación e Indecopi deberá evaluar si la operación generará una afectación y si esto es mayor al beneficio que se genere”, puntualiza.