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Resumen

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Nicolás Delgado, CEO de Marsh. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
Nicolás Delgado, CEO de Marsh. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Paola Villar S.

Mientras ayudan a sus clientes a prepararse para el impacto del fenómeno de El Niño –que ya se percibe–, Marsh, firma global de servicios profesionales, concretó este mes la unificación de su negocio bajo una sola marca; una labor que inició hace más de tres años. Nicolás Delgado, CEO de la firma en el Perú, comenta a Día1 qué implica el proceso y las eficiencias que prevén concretar.

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Entrevista