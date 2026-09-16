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Desacelere, chofer

“¿Cómo es que una industria que está en constante expansión plantea, de pronto, una desaceleración coordinada e incluso regulación, o hasta intervención gubernamental?”.

    Paola Villar S.
    Por

    Subeditora de Economía & Día1

    paola.villar@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El último fin de semana, los desarrolladores de esta poderosa IA coincidieron en que había que frenar el ritmo". Ilustración: El Comercio
    "El último fin de semana, los desarrolladores de esta poderosa IA coincidieron en que había que frenar el ritmo". Ilustración: El Comercio

    A inicios de la semana pasada, la alerta que hizo un investigador de Anthropic –firma enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial (IA)– generó mucho revuelo. “Pasé los últimos tres años trabajando en investigación tanto en OpenAI como en Anthropic. Ninguna de las dos empresas está actuando de manera responsable”, dijo Jacob Coxon en X. A continuación, afirmó que ambas compañías se estaban precipitando hacia el desarrollo de una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma, sin sopesar el riesgo al que exponen a la humanidad.

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