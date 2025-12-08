Paramount Skydance Corp. llevó su oferta por Warner Bros. Discovery Inc. al terreno público con una propuesta de US$30 por acción en efectivo, apenas unos días después de que la compañía llegara a un acuerdo con Netflix, informó Bloomberg.

La nueva oferta es de US$108.400 millones y de US$27,75. en una combinación de efectivo y acciones, superando la propuesta del gigante del streaming.

Cabe precisar que la propuesta de Paramount abarca la totalidad de Warner Bros., mientras que Netflix solo está interesada en los estudios de Hollywood y el negocio de streaming.​

El movimiento hostil de Paramount, competidor en cine y televisión controlado por la familia Ellison, sugiere que la pugna por uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood está lejos de haber terminado.​

“El accionariado de WBD merece la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, íntegramente en efectivo, por sus acciones en la compañía en su conjunto”, declaró el consejero delegado de Paramount, David Ellison, en un comunicado difundido el lunes.

Además, agregó que la oferta pública, en los mismos términos que los presentados previamente de forma privada al consejo de administración de Warner Bros. Discovery, ofrece un mayor valor, además de una vía más segura y rápida hacia el cierre de la operación.​

Paramount, matriz de CBS, MTV y otros activos de medios, inició esta batalla hace varios meses, cuando presentó varias ofertas por Warner Bros. La compañía decidió ponerse en venta en octubre, tras varias rondas de pujas por parte de Netflix y Comcast Corp.