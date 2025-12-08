La nueva serie de Netflix

El Internet reaccionó rápido –como casi siempre– a la noticia que confirmó uno de los ‘deals’ más importantes en la industria del entretenimiento. El viernes, Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery (WBD). ‘Memes’ y mensajes sarcásticos llenaron nuestros ‘feeds’ aduciendo un próximo incremento en las suscripciones de Netflix, ahora dueño de los estudios de cine y televisión de WBD, así como de HBO y HBO Max. También, inundaron las noticias opiniones diversas de agentes de la industria e incluso actores y actrices de Hollywood, como la icónica Jane Fonda, quien calificó la movida como “catastrófica”.

Opiniones aparte, la gigante del ‘streaming’ superó a Paramount y Comcast, otros dos gigantes, que buscaban también adquirir a la dueña de clásicos como Casa Blanca o Ciudadano Kane, y ‘hits’ como Friends, Harry Potter, Game of Thrones.

Poco se sabe de las decisiones que tomará Netflix en adelante. Pero, se presume que el ‘deal’ enfrentará el escrutinio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Paramount había acusado a WBD de favorecer de manera injusta a la plataforma de ‘streaming’ y estaría evaluando sus próximos pasos. A esto se suma que el presidente Trump tiene una relación cercana con el director ejecutivo de Paramount, David Ellison –y con su padre, Larry Ellison–, lo que genera suspicacias. Esta trama es digna de una serie.

Como en todo, hay muchos intereses en juego: los usuarios están interesados en mantener el precio de sus suscripciones intactas; los ‘stakeholders’ del cine y la televisión buscarán mantener viva a la industria para que no sea reemplazada por un sofá y la comodidad del hogar, y la gigante del ‘streaming’ buscará maximizar el negocio que ya opera.

Por los US$72.000 millones –aunque el valor total de la operación ascendió a US$82.700 millones incluyendo la deuda de WBD– de la transacción (aproximadamente el 24% del PBI peruano), más vale que Netflix juegue a favor de los consumidores.