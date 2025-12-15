“De la inteligencia artificial no se habla todo lo que se debería”

- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Entre 5:30 y 6:00 a.m. y lo primero siempre es tomar un buen café y llamar a mis hijos.

- De los libros que has leído, ¿cuál recomendaría?

De ficción, “La ridícula idea de no volver a verte”, de Rosa Montero, por la forma en que transforma el duelo en una reflexión sobre la vida. De no ficción, “Hábitos atómicos” de James Clear porque la disciplina es clave para cualquier actividad.

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Un descorchador de vino, las mejores conversaciones empiezan con una buena botella de vino.

-¿Cine o teatro?

Teatro, pero muy abierto al cine.

-¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp, Rappi, Instagram y las apps de los Bancos. Funcionalidad y agilidad en el dia a dia.

-¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix, Disney, Amazon.

-¿El auto de sus sueños?

BMW X3 Hibrido.

-¿Destino favorito en vacaciones?

Barcelona.

-¿Qué deporte practica?

Bicicleta.

-¿Cocktail o trago favorito?

Siempre para conversar y/o pensar un Vino o un Whisky (¡No Whiskey!)

-¿Cuál es su restaurante favorito?

La picanteria de Hector Solis, sin dudarlo un solo segundo.

-¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

El Mediterraneo siempre inspira: luz, mar, calma.

-Descríbase en 3 palabras

Paciente, justo, humano.

-¿Tiene algún talento oculto?

Olfato: percibo oportunidades, riesgos, pero tambien buenos vinos, buena gastronomía.

-Una frase que lo/la defina

“Menos excusas, más acción. Ustedes son los culpables, yo el responsable. Así que soluciones”

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Me inspiran las compañías que preservan su origen y autenticidad y hacen crecer a su gente. A nivel global, podría mencionar muchas casas de licores como gran ejemplo. A nivel local, Imaco representa una historia familiar admirable. También valoro profundamente a muchas empresas del sector gastronómico: chefs que mantienen vivas las tradiciones culinarias de sus antepasados, les dan “una vuelta de tuerca” para hacerlas contemporáneas y, además, se preocupan genuinamente por el desarrollo personal y profesional de su gente. Admiro a muchísimos, pero prefiero no mencionar nombres para no dejar a nadie por fuera.

-¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Admiro enormemente a José Manuel Lara Bosch (1946-2015), segunda generación de la familia fundadora del Grupo Planeta. Su visión editorial, su capacidad de anticiparse a los cambios del sector y su liderazgo humanista marcaron un antes y un después en la industria editorial.

-¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Un jefe que me dijo que “la lista de excusas es interminable. Estas son un escudo contra el miedo y limitan tu potencial”

-¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Siempre hay publicaciones que uno haría distinto con la perspectiva de hoy. La experiencia te enseña a afinar el instinto editorial.

-¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Por qué debo escogerte a ti y no a otra persona?

-¿Cuál es su mayor orgullo?

Los logros de mis hijos.

-¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La IA, a pesar de que se habla, no se habla todo lo que se debería.

-¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Amor por su país, identidad cultural. Pero no se puede dejar de lado la resiliencia y optimismo.

-¿Y su principal defecto?

Perfeccionismo. ¡No hablemos de el por favor!