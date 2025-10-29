¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me levanto a las 6:10 a.m. y, tras saludar a mi esposa, reviso los correos electrónicos que recibí durante la noche.

De los libros que has leído, ¿cuál recomendaría?

‘Liderazgo de Altura’ de Blair Singer.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Hoy por hoy mi celular.

¿Cine o teatro?

Cine.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Rento, Mi Tracklink GPS, LinkedIn, Nova, correos.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Amazon y Netflix. Disney por mi hijas.

Jorge Portocarrer, fundador de Rento.

¿El auto de sus sueños?

Mustang Shelby GT500 de 1967.

¿Destino favorito en vacaciones?

Playa.

¿Qué deporte practica?

Moto de aventura.

¿Cocktail o trago favorito?

Cerveza o vino.

¿Cuál es su restaurante favorito?

Osaka.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Valle Sagrado, Urubamba.

Descríbase en 3 palabras

Sociable, perseverante, recto.

¿Tiene algún talento oculto?

Dibujar.

Una frase que lo defina

Encuentra a la gente correcta, no a la mejor.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Patagonia.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Andre Haddad, CEO de TURO.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

De los muchos valores que me inculcó mi padre, el que resuena con especial fuerza en la actualidad es la importancia de tratar con respeto a todas las personas, sin excepción.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

En retrospectiva, reconozco que debí haber hecho un mayor esfuerzo para retener a ciertos talentos clave.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Cuáles son los valores que te definen?

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis hijas.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La obsolescencia programada.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Tenemos coraje para tomar riesgos y perseverancia para superar los fracasos

¿Y su principal defecto?

Los peruanos tenemos baja autoestima.