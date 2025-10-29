Altos precios de las materias primas podrían llevar el dólar por debajo de los S/ 3,40: conozca por qué y desde cuándo

Los altos precios de las materias primas seguirán presionando a la baja al dólar, no solo hacia el cierre de este año, sino también al término del 2026. Según Elmer Cuba, socio de Macroconsult, pese al año electoral que enfrentará el país, el tipo de cambio podría ubicarse por debajo de los S/ 3,40.

Actualmente, la moneda estadounidense atraviesa una depreciación frente a varias divisas, entre ellas el yen, la libra esterlina, el euro y monedas emergentes como el sol peruano. De hecho, ha retrocedido cerca de 10% frente a nuestra moneda desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos.

En paralelo, los precios de los metales —como el oro, el cobre y la plata— se mantienen en niveles históricamente altos. “Esto permite que la moneda [dólar] ingrese al territorio peruano y nos sobren dólares”, comentó Cuba.

“El caso peruano ha sido aún más dramático. Hemos actualizado nuestras proyecciones del tipo de cambio para este año: S/ 3,40 al cierre del periodo y, para el próximo año, un promedio de S/ 3,46, con cierta turbulencia, y S/ 3,35 hacia fin de año. Si bien es imposible dar el número exacto, la tendencia es hacia la baja”, recalcó.

Macroconsult ha actualizado sus proyecciones para el tipo de cambio.

Cuba presentó este panorama durante el Top Marketing Program, organizado por la Sociedad Peruana de Marketing. En el evento, el economista sostuvo que el contexto internacional es favorable para el Perú y que los aranceles, lejos de perjudicar, podrían impulsar las exportaciones agropecuarias, textiles y mineras. No obstante, advirtió que ello no significa que debamos dejar de monitorear los riesgos del entorno externo.

¿Cuáles son esos riesgos y por qué debe importarnos?

”Vamos a observar un encarecimiento de las tasas de largo plazo y un abaratamiento de las tasas de corto plazo. O sea, a corto plazo, la Fed hará un recorte [en octubre y diciembre, de 0,25 puntos], pero a largo plazo las tasas subirán por el Tesoro de Estados Unidos. Esto nos debe importar porque, por ejemplo, el crédito hipotecario se puede encarecer y el capital de trabajo se abarata ”, destacó.

El contexto local también fue parte del análisis. Aunque el panorama político genera incertidumbre, Cuba recordó que el empresariado mantiene un sesgo optimista sobre el futuro económico, pues se espera que el próximo presidente cuente con mayor respaldo electoral y en el Congreso, en contraste con la recientemente vacada Dina Boluarte.

Pese a ello, la economía nacional enfrenta riesgos. Por un lado, el gasto público se ve amenazado por normas aprobadas en el Congreso que podrían elevar el déficit fiscal y alejarnos del cumplimiento de las reglas fiscales. Aun así, Cuba consideró que “el futuro siempre se puede arreglar con mejores políticas”.

¿Qué medidas debe tomar pronto la FED con respecto a la economía de Estados Unidos? (Foto: EFE)

Por otro lado, advirtió que el octavo retiro de las AFP podría alterar el futuro financiero de los pensionistas. “Si no hubiese habido ocho retiros, hoy tendríamos S/ 248.000 millones en el mercado de capitales. Esto representa una inyección de 2,8% del PBI en dos o tres meses, pero mucho de eso no se irá al consumo. Gran parte irá a otras formas de ahorro, como fondos mutuos o depósitos a largo plazo. Quienes gasten lo harán en componentes importados, por lo que el efecto doméstico será menor, aunque no menos importante. Calculamos un impacto de 0,2% del PBI en consumo”, precisó.

Cuba añadió que uno de los principales retos para el siguiente gobierno será recuperar la empleabilidad y los ingresos de los peruanos, que no han mejorado desde la pandemia. Aun con turbulencias o escenarios complejos, estimó que la proyección de crecimiento económico se mantendrá por encima del 3%.