Tras más de cuatro años de operación ininterrumpida desde su inauguración, en el mes de enero de 2021, SKY anunció el cierre de ruta Lima - Cancún, periodo en el que transportó a más de 427 mil pasajeros que eligieron esta conexión entre ambos destinos.

La decisión, según la aerolínea, se toma en un contexto desafiante para la industria aérea, marcado por la entrada en vigor del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión internacional.

Añadió que Cancún ha sido históricamente un destino relevante dentro de su red internacional; sin embargo, factores externos como la exigencia de visa para los pasajeros peruanos afectaron significativamente la demanda directa, incrementando la dependencia de viajeros en conexión.

Con la reciente aplicación de la TUUA, agrega SKY, la eficiencia económica de la ruta también se vio impactada, dado que una parte importante de su tráfico corresponde a pasajeros en transferencia.

“Bajo este contexto, SKY se ha visto en la necesidad de adoptar esta medida con el propósito de resguardar la sostenibilidad y salud financiera de su operación, en línea con su compromiso de ofrecer un servicio seguro, confiable y sostenible, además de competitivo. La aplicación de la TUUA representa un aumento en los costos operativos y tarifarios, generando una desventaja frente a otros aeropuertos de la región que no aplican este cargo y que, por lo tanto, resultan más atractivos para el tránsito internacional”, dice en un comunicado.

La ruta se mantendrá operativa con normalidad hasta el 10 de marzo de 2026. A partir de esa fecha, los vuelos se realizarán tres veces por semana —los martes, jueves y sábados— hasta su cierre definitivo el 31 de marzo de 2026.