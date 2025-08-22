El lunes 4 de agosto comenzó oficialmente la implementación del nuevo uniforme de vuelo para la tripulación de SKY Airline, una propuesta que combina diseño, funcionalidad y estilo con un sello distintivo: la incorporación de zapatillas como parte del vestuario oficial.

Con 24 años de historia conectando destinos en Sudamérica, el Caribe y Miami, SKY avanza en su transformación con enfoque centrado en las personas. Como parte de este proceso, la compañía se convirtió en la primera línea aérea de Chile y Perú en incorporar zapatillas para sus tripulaciones, un diseño que fue desarrollado como resultado del trabajo en conjunto con sus propios colaboradores, con el fin de mejorar la funcionalidad y confort, reflejando la identidad actual de la marca.

“Este cambio de uniforme refleja nuestro compromiso constante por mejorar la experiencia tanto de nuestros pasajeros como de nuestra tripulación, cuidando cada detalle. La recepción de nuestros equipos ha sido muy positiva, ya que el diseño se construyó escuchando sus necesidades. Los pasajeros también han reaccionado favorablemente, destacando la imagen moderna y cercana que proyecta la aerolínea”, señaló Carmen Gloria Serrat, directora comercial de SKY Airline.

El diseño del nuevo uniforme se inspira en los colores y la identidad visual de SKY, con líneas limpias y elementos que permiten libertad de movimiento, alineados con una estética moderna y urbana. La incorporación de zapatillas no solo responde a una tendencia global, sino también a una necesidad práctica, considerando la dinámica de trabajo de la tripulación, que suele pasar mucho tiempo de pie o caminar largos trayectos en los diferentes aeropuertos en los que la aerolínea tiene presencia.

Así como hace 10 años SKY buscó “darle la vuelta” al modelo de aerolínea tradicional, transformándose en una low cost; en esta ocasión, también ha decidido ir un paso más allá del acostumbrado uniforme de vuelo, convirtiéndose en la primera línea aérea en incorporar zapatillas como un sello oficial distintivo de estilo y comodidad.

Reportaje publicitario