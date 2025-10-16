Precio del dólar cierra en S/ 3,38 y cae a su nivel más bajo desde el 2020: ¿Cómo impacta al bolsillo de los peruanos?

El sol peruano sigue brillando en comparación al dólar. El tipo de cambio de venta de la divisa estadounidense cerró en S/3,3875 por dólar este jueves 16 de octubre, una caída frente al cierre del día anterior (S/ 3,406), anotando así su nivel más bajo en lo que va del año y desde el 05 de mayo del 2020, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

En lo que va del año, según Bloomberg News, el dólar ha mostrado una tendencia descendente a nivel global. El índice del billete verde retrocedió 0,3%, mientras que el euro avanzó, tras los comentarios del gobernador de la Reserva Federal de EE.UU., Christopher Waller, quien indicó que la Reserva Federal (FED) podría continuar recortando las tasas de interés para estimular un mercado laboral debilitado.

Según información del BCR, entre enero y octubre el sol peruano se ha apreciado un 9,93% frente al dólar; mientras que en los últimos 12 meses, la apreciación del sol frente al billete verde asciende hasta 10,15%.

En América Latina, el sol peruano fue hoy la segunda moneda que más se apreció frente al dólar, siendo superada solo por el peso colombiano, que subió un 1,15%. “El día de hoy el dólar tuvo una depreciación de 185 puntos básicos a comparación del cierre del miércoles”, comentó Asvin Asencios, trader de divisas en Renta4 SAB.

Asencios explicó también que durante la jornada, la oferta de dólares provino por operadores corporativos en el mercado cambiario oficial, mientras que la demanda llegó por las empresas internacionales. Además, hubo vencimientos en Swap Cambiario Venta por S/450 millones.

La especialista comentó que además de las expectativas de recortes de tasas de la FED, el billete verde también se vio impactado por las tensiones de Estados Unidos con China; avivadas por el presidente Donald Trump. “A pesar de leves ganancias frente al yen, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron bajos, debilitando al dólar. El euro y el yuan ganaron terreno, mientras los mercados siguen atentos a la política francesa y posibles intervenciones en Japón”, anotó Asencios.

¿Por qué se sigue depreciando el billete verde?

César Huiman, analista Senior de Research en Renta4 SAB, consideró que la depreciación del dólar frente al sol puede atribuirse a varios factores convergentes. Según explicó, se debe a una mejora relativa en la percepción de riesgo local, y también a los buenos números macroeconómicos publicados el pasado 15 de octubre con el dato de PBI de agosto y el crecimiento acumulado en lo que va del año se sitúa en 3,3%.

Huiman destacó también la relativamente sólida posición externa del Perú (cuenta corriente cercana al equilibrio), que reduce la presión de fuga, y a un contexto global donde el dólar se debilita. “Todo ello contribuye a que el sol peruano recupere valor frente al dólar”, dijo.

Huiman también explicó a El Comercio que la caída del dólar persistirá mientras se mantenga la estabilidad macroeconómica, credibilidad en el MEF, intervención cambiaria y ausencia de shocks políticos mayores.

“Si surge una crisis política, un giro populista o una fuerte tensión electoral, el dólar podría revertirse. Estimar una cifra exacta es arriesgado, pero a corto plazo podría situarse en rangos de apreciación moderada. Por ahora, nos mantenemos que el dólar podría cerrar en rangos de S/3,40 a S/3,50 a finales de este 2025, ya acercándonos a las contiendas electorales”, culminó.