El nuevo cobro encarecería los pasajes y pondría en desventaja a Lima frente a aeropuertos como los de Bogotá y Panamá. Foto: MTC.
El nuevo cobro encarecería los pasajes y pondría en desventaja a Lima frente a aeropuertos como los de Bogotá y Panamá. Foto: MTC.
Christian Silva
Christian Silva

Escucha la noticia

00:0000:00
Aerolíneas vs. LAP por tarifa para conexiones internacionales en el Jorge Chávez: rutas canceladas y lo que hay detrás de la polémica
Resumen de la noticia por IA
Aerolíneas vs. LAP por tarifa para conexiones internacionales en el Jorge Chávez: rutas canceladas y lo que hay detrás de la polémica

Aerolíneas vs. LAP por tarifa para conexiones internacionales en el Jorge Chávez: rutas canceladas y lo que hay detrás de la polémica

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La próxima aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia estaría empezando a afectar las rutas áreas que tienen como punto de conexión el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Como se recuerda, esta tarifa -que pagarán los pasajeros que hagan uso del aeropuerto como escala en nuestro país- empezará a cobrarse para conexiones internacionales a partir del 27 de octubre.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC