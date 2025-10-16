Aerolíneas vs. LAP por tarifa para conexiones internacionales en el Jorge Chávez: rutas canceladas y lo que hay detrás de la polémica

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Aerolíneas vs. LAP por tarifa para conexiones internacionales en el Jorge Chávez: rutas canceladas y lo que hay detrás de la polémicaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La próxima aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia estaría empezando a afectar las rutas áreas que tienen como punto de conexión el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Como se recuerda, esta tarifa -que pagarán los pasajeros que hagan uso del aeropuerto como escala en nuestro país- empezará a cobrarse para conexiones internacionales a partir del 27 de octubre.
Contenido sugerido
Contenido GEC