Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines: “La TUUA de conexión va a convertir al Jorge Chávez en una oportunidad perdida”

Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, estuvo en Lima para participar del ALTA AGM & Leaders Forum, el evento más importante de la industria aérea en la región. En exclusiva, El Comercio conversó con él sobre la polémica por el cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) para conexiones en el aeropuerto Jorge Chávez desde el 27 de octubre, que hasta el momento tuvo como respuesta que dos aerolíneas, entre ellas Latam, cancelaran dos rutas internacionales. Alvo hace hincapié en los efectos en la conectividad.

