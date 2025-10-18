La Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó al gobierno del presidente José Jerí a adoptar medidas urgentes frente a la crítica situación financiera de Petro-Perú y a evitar que el Estado siga destinando recursos públicos que podrían comprometer la estabilidad fiscal del país.

El presidente del gremio, Roberto De La Tore, señaló que la solución pasa por la aplicación del Decreto de Urgencia 013-2024, que dispone la contratación de un gestor privado internacional y la venta de activos no estratégicos de la empresa estatal. Agregó que la Junta General de Accionistas, conformada por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (Minem), debe avanzar con este proceso y mantenerlo al margen de factores políticos que han demorado su ejecución.

De La Tore saludó la decisión del Poder Ejecutivo de remover a Alejandro Narváez como presidente del directorio de Petro-Perú y sostuvo que “la grave situación de la petrolera estatal no podrá solucionarse con más salvatajes”. Recordó que los dos gobiernos anteriores destinaron recursos equivalentes al 1% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que solo permitió postergar la crisis por algunos meses.

Según la CCL, los estados financieros de Petroperú muestran un riesgo inmediato de liquidez: al cierre de junio contaba con apenas US$ 12,6 millones en efectivo, frente a obligaciones por US$ 7.933 millones. Su deuda financiera asciende a US$ 5.441 millones, generando elevados pagos de intereses y amortizaciones. Entre enero y julio de este año, la empresa acumuló pérdidas por US$ 299,4 millones, equivalentes al 53% de su capital social.

El gremio destacó además que el MEF autorizó recientemente la emisión interna de bonos soberanos por US$ 287,3 millones, con vencimiento en 2034 y una tasa de 5,40%, para refinanciar cartas de crédito garantizadas por el Estado a favor de Petroperú. Sin embargo, advirtió que este monto “resulta insuficiente frente a las crecientes necesidades de financiamiento” de la compañía.