Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el oro ha tocado un nuevo récord en los US$4.379.93. Foto: GEC.
Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el oro ha tocado un nuevo récord en los US$4.379.93. Foto: GEC.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El oro mantiene su escalada y toca nuevos máximos cerca ya de los US$4.400
Resumen de la noticia por IA
El oro mantiene su escalada y toca nuevos máximos cerca ya de los US$4.400

El oro mantiene su escalada y toca nuevos máximos cerca ya de los US$4.400

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El , un activo refugio en tiempos de incertidumbre, mantiene su escalada y durante la madrugada de este viernes ha alcanzado nuevos máximos históricos, cerca ya de los 4.400 dólares por onza.

MÁS INFORMACIÓN: El cobre se recupera y los operadores ven posible llegar a los US$5,4 por libra tras el repunte, según Bloomberg


Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 00.18 horas, el oro ha tocado un nuevo récord en los US$4.379.93. A las 7.30 horas (5.30 GMT), el metal amarillo pierde impulso y se sitúa en los 4.360,85 dólares, tras subir el 0,80 %.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Los analistas explican que el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la expectativa de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) impulsan al oro en las últimas sesiones.

En el año, el metal se revaloriza casi un 66 %

En el año, el metal se revaloriza casi un 66% en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, de debilidad del dólar y de compras masivas por parte de los bancos centrales.

PUEDES VER: Gobernador de la Fed partidario de un recorte de tasa de interés de 25 puntos en octubre


Por su parte, la plata, que alcanzó este jueves nuevos máximos históricos, en los US$53.9356, continúa su escalada y revalida ese récord.

A las 7.12 horas (5.12 GMT) de este viernes ha alcanzado los US$54.479 por onza.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC