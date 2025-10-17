El oro mantiene su escalada y toca nuevos máximos cerca ya de los US$4.400

El oro, un activo refugio en tiempos de incertidumbre, mantiene su escalada y durante la madrugada de este viernes ha alcanzado nuevos máximos históricos, cerca ya de los 4.400 dólares por onza.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 00.18 horas, el oro ha tocado un nuevo récord en los US$4.379.93. A las 7.30 horas (5.30 GMT), el metal amarillo pierde impulso y se sitúa en los 4.360,85 dólares, tras subir el 0,80 %.

Los analistas explican que el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la expectativa de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) impulsan al oro en las últimas sesiones.

En el año, el metal se revaloriza casi un 66 %

En el año, el metal se revaloriza casi un 66% en un contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, de debilidad del dólar y de compras masivas por parte de los bancos centrales.

Por su parte, la plata, que alcanzó este jueves nuevos máximos históricos, en los US$53.9356, continúa su escalada y revalida ese récord.

A las 7.12 horas (5.12 GMT) de este viernes ha alcanzado los US$54.479 por onza.