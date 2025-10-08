El oro brilla más que nunca: rompe récord histórico y supera los US$4 mil la onza, ¿cómo nos impacta?

Para Katherine Salazar Uriarte, analista senior de Estudios Económicos de Scotiabank, la subida responde a factores como las compras sostenidas de los bancos centrales, la demanda minorista, las expectativas de recortes de la tasa de la Reserva Federal (FED) y la debilidad del dólar, que cae a mínimos desde marzo del 2022. A esto se suman la incertidumbre política y económica global, que refuerzan la demanda de activos de refugio como el oro.

La especialista sostuvo que la participación de las reservas globales en dólares cayó en el segundo trimestre de 2025 —último dato disponible del FMI— a 52,3%, el nivel más bajo desde 2017. “Este cambio aceleró la diversificación de reservas hacia el oro y otras monedas”, señaló.

Leonardo Baptista, jefe de asesoría en el Perú de Sura Investments, agregó que los riesgos a una elevada inflación en EE.UU., junto a una menor generación de empleo, también alimenta esta tendencia.

“Cuando el dólar pierde valor, el inversionista busca refugio en el oro. No veíamos un evento similar desde 1997, aunque el nivel de preocupación no es tan alto como en crisis anteriores, como la de 2008”, indicó.

Ambos expertos coincidieron en que, desde la guerra en Ucrania, los bancos centrales han incrementado sus reservas de oro. Según el Consejo Mundial del Oro, en el primer semestre, los bancos centrales e inversores compraron alrededor de 415 toneladas, y se prevé que estas adquisiciones sigan presionando los precios al alza en el 2026.

El precio del oro superó por primera vez la barrera de los US$4 mil por onza | Photographer: Chalinee Thirasupa/Bloomberg / Chalinee Thirasupa

¿Un riesgo dorado?

Salazar Uriarte advirtió que la velocidad del ‘rally’ (aumento significativo y sostenido del metal dorado) incrementa el riesgo de correcciones técnicas en el corto plazo. “El oro está sobrecomprado y debería pasar por un periodo de estabilización, como ocurrió entre abril y agosto, para mantener una tendencia saludable. Una recuperación más marcada del dólar o de los rendimientos podría generar ajustes temporales”, dijo.

Para Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), aunque la apreciación acumulada del 50% del oro en lo que va del año es inédita en medio siglo, no se prevé una caída abrupta; en contraste a lo que ocurre con ‘rally’ similares en los mercados financieros.

“Los factores geopolíticos y comerciales que impulsan el precio no se van a disipar de inmediato, incluso si Estados Unidos corrige su rumbo”, afirmó.

Baptista coincidió en que no hay señales claras de una corrección en el corto plazo, dado que persisten incertidumbres en torno a recortes de tasas y posibles medidas arancelarias.

Luis Falen, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, señaló que el contexto actual refleja un cambio estructural. “La debilidad del dólar, las tensiones políticas en EE. UU. y la presión sobre la Fed han llevado a los inversores institucionales —bancos centrales, ETF y fondos de pensiones— a incrementar su exposición al oro. El metal sigue siendo un activo central frente a la pérdida de confianza en el dólar”, sostuvo.

Otros metales en alza

La plata también se ha beneficiado del alza del oro, llegando a US$48 por onza —su mayor nivel en 14 años— y quedando a solo US$2 de su máximo histórico de 2011. Según Salazar, la demanda industrial crece en sectores como electrónica, energía fotovoltaica y automotriz, mientras la oferta sigue limitada.

Baptista destacó que la plata acumula un alza cercana al 65% en el año, y subrayó que otras monedas emergentes, incluido el sol, se han apreciado gracias a menores tasas de interés y un dólar debilitado.

El impacto para Perú

Entre enero y julio, el valor de las exportaciones de oro pasó de US$41 mil millones a US$47 mil millones; un incremento del 15%, según el IPE. Para Macedo, esto debería traducirse en más inversión y empleo; sin embargo, la minería ilegal crece en la sierra y la selva, contrarrestando parte del beneficio.

“Un crecimiento peruano del 3% en medio de un superciclo de metales es muy bajo pero una barrera importante que frena es la minería ilegal”, advirtió.

Un informe del IPE en julio del 2025 explicó que las exportaciones de oro ilegal igualarían por primera vez a las legales. El ‘think tank’ estimó que el valor de oro ilegal exportado alcanzaría en el 2025 en alrededor de US$ 12 mil millones. “Sin mayores acciones, las proyecciones apuntan a que incluso podrían superarlas”, se lee en un artículo publicado en El Comercio en julio.

Con ello, mientras que los envíos de origen ilegal se habrían multiplicado por cuatro desde 2019, los envíos legales apenas se habrían duplicado. Estas cifras no consideran el contrabando hacia países vecinos, por lo que el volumen real de la ilegalidad es mucho mayor. Además, los grandes proyectos de oro en cartera están retrasados o paralizados, lo que limita el crecimiento de la producción legal.

Juan José Marthans, economista del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, alertó que la debilidad institucional fomenta la explotación informal.

“La corrupción y la falta de disciplina gubernamental impiden aprovechar completamente el precio alto del oro. Necesitamos reformas estructurales, consenso sociopolítico y una clase política renovada”, afirmó.

Falen agregó que los altos precios elevan la oferta de dólares por exportaciones, fortalecen el saldo comercial y permiten al BCRP acumular más reservas.

Todos los especialistas consultados mencionaron que el récord del oro marca un momento único para la economía peruana con la posibilidad de capitalizar sus ventajas como exportador y fortalecer su posición frente a la volatilidad global. Pero las oportunidades solo se materializarán si el Estado logra contener la minería ilegal, mejorar la gestión pública y crear las condiciones para transformar este superciclo en desarrollo sostenible.