Los precios de los metales han consolidado un escenario excepcionalmente alcista durante el 2025, en algunos casos comparables, y en otros superando los picos históricos observados en 2007 y 2013, informó el Reporte Semanal de Scotiabank del 6 al 10 de octubre.

Los precios de los metales preciosos, como el oro y la playa alcanzaron récords y los precios de los metales industriales, como el cobre y zinc, se mantuvieron sólidos alcanzando máximos, incluso frente a eventos estacionales que usualmente moderan la demanda. Ante este escenario, la entidad bancaria en su informe actualizó los precios de los metales.

“Esperamos un precio del oro promedie US$3.350 por onza en 2025 y promedie US$3.500 por onza en 2026. Para la plata, proyectamos precios promedios de US$38 por onza en 2025 y US$40 por onza en 2026”, indicaron.

En cuanto a los metales industriales, se espera un precio promedio del cobre de US$4.30 por libra tanto en 2025 y US$4.40 por libra en 2026. Para el zinc, un precio promedio de US$1.25 por libra para el 2025 y una ligera corrección a US$1.20 por libra para el 2026.

El precio del oro, que ya venía de una etapa de consolidación de cuatro meses, repuntó a inicios de septiembre con el giro de la política monetaria de EEUU. La Reserva Federal anunció en su última reunión que empezaría un ciclo de recortes de tasas, motivada por la desaceleración del mercado laboral y una inflación, que, hasta el momento, está siendo más contenida de lo esperado.

El precio del oro cotiza actualmente en torno a los US$3.950 por onza, acumulando un alza de 50% en lo que va del año, tras subir 27% durante el 2024. La tendencia positiva se sostiene por la fuerte demanda de los bancos centrales, que intensificaron sus compras desde el 2022 y no se espera que esta dinámica cambie el próximo año.

La debilidad del dólar DXY ha contribuido a consolidar la tendencia alcista del oro, el cual registra su peor desempeño en más de dos años. “A pesar de algunos riesgos de corrección técnica, que son saludables para sostener la tendencia alcista, la tendencia del oro no parece agotarse o cambiar de tendencia. El repunte no ha sido impulsado por flujos especulativos de corto plazo, sino por fundamentos sólidos que aumentan”, señaló el informe de Scotiabank.

Técnicamente, hacia el alza, el mercado apunta a los US$4.000 por onza, y, viendo el comportamiento de las últimas semanas, podría alcanzarlos antes de lo previsto. A la baja, hay espacio para caer hasta US$3.430 por onza, nivel técnico relevante por ser el techo del triángulo técnico y zona de gap. El siguiente nivel de soporte serían los US$3.300 por onza.

Aunque el oro actualmente está sobrecomprado, la tendencia sigue siendo claramente alcista. Luego que se calme la volatilidad, podría repetirse una fase de consolidación como se vio entre abril y agosto, que le dé un nuevo impulso hacia 2026. No hay señales de agotamiento ni cambio de tendencia.

En cuanto al precio de la plata, ha subido más durante el 2025. Actualmente está cotizando en torno a los US$48 por onza, acumulando un alza de 68% en lo que va del año. Tras un avance de 21% en el 2024. La tendencia no solo responde a la dinámica del oro, sino también a la creciente demanda física e industrial. El principal factor que respalda la tendencia de la plata es el mercado físico, que se mantiene deficitario desde el 2019.

Hacia adelante, las proyecciones apuntan a una demanda estructural creciente, impulsada por el avance en las tecnologías limpias, donde la plata es un insumo clave. Estos factores abren el camino para que la plata pueda alcanzar los US$50 por onza como siguiente objetivo.

“Creemos que es una zona que el mercado buscará alcanzar ya que es el nivel récord histórico alcanzado en el 2011. No obstante, su componente industrial hace al precio a correcciones más profundas y volátiles en un contexto de desaceleración económica global, como podría materializarse en el 2026, con el impacto completo de los aranceles estadounidenses. Hacia la baja, los primeros niveles de soporte están en los US$44 y US$40 por onza”, agregó Scotiabank. El precio del cobre cotiza actualmente en US$4.80 por libra en la LME, su nivel más alto desde mayo del 2024, acumulando un alza de 24% en lo que va del año. Durante el primer semestre, el precio del cobre pasó por una fuerte presión alcista debido a las compras anticipadas del metal, tras las intenciones del presidente Trump de aplicar un arancel general de 50% al cobre.

El reporte proyecta que el precio del cobre se mantenga elevado en lo que resta del año, en un momento en donde estacionalmente, la demanda cae un poco y los precios se moderan. El 2026 se espera con precios altos del cobre, que se desaceleraría cuando haya acumulación estaciones de inventarios en febrero en China.

Respecto al zinc, el precio también ha mantenido un repunte sostenido, impulsado principalmente por la caída de los inventarios en la LME a niveles históricamente bajos. Además, de interrupciones en las fundiciones de Brasil, Kazajistán y Japón, según señala el Grupo Internacional de Estudios sobre el Plomo y el Zinc (ILZSG).

De cara al cierre del 2025 y hacia el 2026, el precio del zinc podría mostrar una ligera corrección o se podrían estabilizar conforme algunas fundiciones retomen su plena capacidad y los flujos de metal físico regresen a la LME. La volatilidad persistirá si los inventarios se mantienen bajos.