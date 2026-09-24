Vivir en pareja sin haber contraído matrimonio también puede generar derechos que es importante dejar reconocidos formalmente. Entre el 14 de febrero de 2024 y el 13 de febrero de 2025, un total de 4,509 parejas registraron su convivencia en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp. La inscripción de una unión de hecho permite establecer legalmente el periodo de convivencia y proteger los bienes obtenidos durante la relación, además de generar derechos sucesorios para ambos integrantes y brindar seguridad sobre su patrimonio. El procedimiento requiere cumplir determinadas condiciones y presentar documentos que acrediten la relación. Conoce cómo puedes registrar tu convivencia ante la Sunarp, cuáles son los requisitos, cuánto cuesta el trámite y qué puedes hacer si tu pareja no está de acuerdo.

¿CÓMO PUEDES REGISTRAR TU CONVIVENCIA ANTE LA SUNARP?

Cuando los dos integrantes están de acuerdo, el reconocimiento puede iniciarse ante un notario público. La pareja debe demostrar que mantiene una convivencia continua durante un mínimo de dos años y que ninguno tiene impedimentos para contraer matrimonio. Para realizar el trámite se debe presentar:

1. Solicitud firmada por ambos, donde se declare expresamente la convivencia por dos años o más.

2. Declaración de que ambos están libres de impedimento matrimonial y no mantienen otra convivencia.

3. Certificado domiciliario que demuestre que ambos tienen el mismo domicilio.

4. Certificado negativo de unión de hecho de cada solicitante, expedido por el Registro Personal correspondiente.

5. Declaración de dos testigos que confirme la convivencia durante al menos dos años.

6. Otros documentos que permitan acreditar el tiempo mínimo exigido.

Luego, el notario publica un extracto de la solicitud. Si durante los siguientes 15 días útiles no aparece ninguna oposición, se extiende la escritura pública y esta es enviada al Registro Personal de la Sunarp indicado en la solicitud.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE INSCRIBIR LA UNIÓN DE HECHO?

Registrar la convivencia permite dejar establecida oficialmente la fecha en que comenzó la unión y, si esta termina, también su fecha de finalización. Esta información resulta útil para identificar qué bienes corresponden a cada integrante y evitar problemas al momento de determinar el patrimonio adquirido durante la relación.

En las uniones de hecho, el régimen patrimonial funciona de manera diferente al matrimonio. Mientras las personas casadas pueden escoger entre sociedad de gananciales o separación de bienes, los convivientes tienen un régimen único y obligatorio. Por ello, los bienes y las rentas obtenidos durante la vigencia de la unión corresponden a ambos en partes iguales.

Otro aspecto importante es que la inscripción genera derechos sucesorios entre los integrantes de la pareja. De esta manera, formalizar la convivencia permite que ambos cuenten con un reconocimiento registral de los derechos patrimoniales que pueden derivarse de su relación.

¿CUÁNTO CUESTA EL TRÁMITE Y QUÉ PASA SI NO HAY ACUERDO?

La inscripción ante la Sunarp tiene un precio de S/25.60, mientras que los honorarios notariales dependen de la notaría elegida. Si los convivientes no coinciden en registrar la unión, también existe la posibilidad de recurrir a un proceso judicial. En ese caso, se presenta el parte judicial con el oficio del juez, las copias certificadas de la sentencia y de la resolución que declara consentida o ejecutoriada la decisión, además del DNI de ambos.

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