¿Vives con tu pareja? Así puedes registrar tu convivencia ante Sunarp | Foto: Magnific
¿Vives con tu pareja? Así puedes registrar tu convivencia ante Sunarp | Foto: Magnific
Por Redacción EC

Vivir en pareja sin haber contraído matrimonio también puede generar derechos que es importante dejar reconocidos formalmente. Entre el 14 de febrero de 2024 y el 13 de febrero de 2025, un total de 4,509 parejas registraron su convivencia en el Registro de Personas Naturales de la Sunarp. La inscripción de una unión de hecho permite establecer legalmente el periodo de convivencia y proteger los bienes obtenidos durante la relación, además de generar derechos sucesorios para ambos integrantes y brindar seguridad sobre su patrimonio. El procedimiento requiere cumplir determinadas condiciones y presentar documentos que acrediten la relación. Conoce cómo puedes registrar tu convivencia ante la Sunarp, cuáles son los requisitos, cuánto cuesta el trámite y qué puedes hacer si tu pareja no está de acuerdo.

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