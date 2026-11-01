Para fortalecer el acceso de la ciudadanía a los servicios registrales, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), a través de la Zona Registral N°IX, inauguró un Agente Sunarp en la provincia de Cajatambo, ubicada a 3,376 metros sobre el nivel del mar, a siete horas de Lima, y límite con la región Ancash.

El Agente Sunarp beneficiará a más de cinco mil pobladores de la zona, en su mayoría intregrantes de comunidades campesinas, quienes se desplazaban hasta Huacho, Barranca y Lima Metropolitana para acceder a los servicios registrales.

El módulo de Agente Sunarp atiende en la sede de la Municipalidad Provincial de Cajatambo, al costado de la Plaza de Armas. Ahí podrán solicitar el certificado literal de partida (copia literal), boleta informativa de vehículo, publicidad certificada (vigencia de poderes, Certificado Registral Inmobiliario (CRI), certificado negativo y positivo de los diferentes registros).

Además, podrán acceder a la Base Gráfica Registral (BGR), búsqueda de índice, visualización e impresión de partida, consulta en los índices nacionales de personas jurídicas, sucesión intestada, de testamento y registro personal, copia informativa de título archivado, seguimiento de solicitudes de publicidad registral y títulos para pago de liquidación, entre otros servicios.

En la ceremonia de inauguración participaron el jefe de la Zona Registral N°IX, José Antonio Pérez; el gerente municipal, Abel Huerta y los regidores Flor Jiménez León y Teófila Girón Vergara.

La provincia de Cajatambo se convierte en la décima octava provincia que se suma a la red de Agentes Sunarp implementados en Lima provincia y el Callao, con gobiernos locales, contribuyendo a acercar los servicios registrales a los ciudadanos que ahora podrán contar con un acceso directo a los diferentes servicios registrales a través de la plataforma de atención municipal.

Cabe destacar que el jefe de la Zona Registral N°IX, Pérez Soto, también acordó con representantes de la municipalidad el desarrollo de mesas técnicas para que tengan asesoramiento jurídico a fin de lograr la formalización de los predios de la localidad.