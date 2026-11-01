Nuevo local de Agente Sunarp.
Nuevo local de Agente Sunarp.
Por Redacción EC

Para fortalecer el acceso de la ciudadanía a los servicios registrales, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), a través de la Zona Registral N°IX, inauguró un Agente Sunarp en la provincia de Cajatambo, ubicada a 3,376 metros sobre el nivel del mar, a siete horas de Lima, y límite con la región Ancash.

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