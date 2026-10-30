Comando Unificado ejecuta megaoperativo en hoteles de 17 regiones para detectar irregularidades migratorias. Foto: Mininter
Comando Unificado ejecuta megaoperativo en hoteles de 17 regiones para detectar irregularidades migratorias. Foto: Mininter
Por Redacción EC

Un total de 222 hoteles de 17 regiones del Perú fueron intervenidos durante un megaoperativo simultáneo ejecutado por el Comando Unificado contra el crimen organizado. La acción, liderada por el Ministerio del Interior (Mininter), tuvo como finalidad verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el registro de huéspedes.

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