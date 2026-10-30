Un total de 222 hoteles de 17 regiones del Perú fueron intervenidos durante un megaoperativo simultáneo ejecutado por el Comando Unificado contra el crimen organizado. La acción, liderada por el Ministerio del Interior (Mininter), tuvo como finalidad verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre el registro de huéspedes.

En las intervenciones participaron equipos de las 17 jefaturas zonales de la Superintendencia Nacional de Migraciones, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

El despliegue se realizó de manera simultánea en establecimientos de hospedaje de distintas zonas del país, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el control migratorio y prevenir actividades ilícitas.

Durante el megaoperativo, los inspectores de Migraciones verificaron la identidad y documentación de los ciudadanos extranjeros alojados en los establecimientos, así como su situación migratoria en el territorio nacional.

Asimismo, supervisaron que los hoteles cumplieran con la obligación de registrar correctamente a sus huéspedes, una medida que permite detectar posibles irregularidades y fortalecer los mecanismos de control.

PNP, Migraciones y Sucamec intensifican controles en 222 hoteles: estas son las regiones intervenidas. Foto: Mininter

Las intervenciones también contaron con la participación de la PNP y Sucamec, entidades que desarrollaron acciones dentro de sus respectivas competencias para reforzar la seguridad y prevenir actividades vinculadas con el crimen organizado.

Migraciones anuncia que los operativos continuarán en todo el país

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, señaló que estas acciones responden a las disposiciones de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y al encargo del ministro del Interior, César Astudillo.

“Seguimos trabajando en costa, sierra y selva, por la seguridad nacional y el orden interno. Hoy estamos en los establecimientos de hospedaje de 17 regiones, haciendo cumplir la normativa migratoria”, expresó.

Operativo nacional en hoteles: Migraciones verifica documentos de extranjeros y fiscaliza registro de huéspedes. Foto: Mininter

El funcionario destacó que las intervenciones se desarrollan en distintas regiones del país con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones migratorias y reforzar el orden interno.

PNP intensificará controles durante el estado de emergencia

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Víctor Meza Farfán, resaltó el trabajo coordinado entre las instituciones del sector Interior y señaló que las acciones buscan intervenir a ciudadanos extranjeros que habrían ingresado irregularmente al país.

“Por disposición de nuestra presidenta de la República y del ministro del Interior, continuaremos realizando estos operativos de manera permanente”, remarcó.

Comando Unificado ejecuta megaoperativo en hoteles de 17 regiones para detectar irregularidades migratorias. Foto: Mininter

Además, indicó que, en el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana, las intervenciones se intensifican para reforzar las labores de control y obtener mayores resultados.

Sucamec también participa en la lucha contra el crimen organizado

A su turno, el superintendente nacional de Sucamec, Eswin Manay, destacó la participación de su institución en las acciones del Comando Unificado.

Explicó que la entidad contribuye a la lucha contra el crimen organizado mediante intervenciones orientadas a retirar de circulación municiones, armas y explosivos que se encuentren en posesión de personas no autorizadas.

También se realizan fiscalizaciones a empresas de seguridad privada que incumplen las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

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