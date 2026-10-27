Viajeros podrán realizar el prerregistro migratorio en quioscos del aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Migraciones)
Viajeros podrán realizar el prerregistro migratorio en quioscos del aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Migraciones)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones recomendó a los viajeros que se desplacen internacionalmente con motivo de la visita apostólica del papa León XIV al Perú utilizar MigraCheck, una herramienta digital que permite realizar el prerregistro migratorio dentro de las 48 horas previas al vuelo internacional.

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