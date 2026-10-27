La Superintendencia Nacional de Migraciones recomendó a los viajeros que se desplacen internacionalmente con motivo de la visita apostólica del papa León XIV al Perú utilizar MigraCheck, una herramienta digital que permite realizar el prerregistro migratorio dentro de las 48 horas previas al vuelo internacional.

El procedimiento puede completarse desde un celular o una computadora, antes de llegar al aeropuerto. También es posible realizarlo en los quioscos electrónicos de autoservicio ubicados en el primer y segundo piso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, antes de pasar los controles migratorios.

Una vez completado el prerregistro, los pasajeros que cumplan los requisitos pueden dirigirse a las puertas electrónicas, conocidas como E-Gates, con su pasaporte electrónico para agilizar el control migratorio, siguiendo las instrucciones del sistema.

¿Quiénes pueden utilizar MigraCheck?

Según Migraciones, el servicio está dirigido a ciudadanos peruanos mayores de edad y extranjeros residentes en el Perú. Tras completar el prerregistro, quienes cumplan las condiciones de uso podrán utilizar las puertas electrónicas ubicadas en la zona de llegadas internacionales del aeropuerto Jorge Chávez.

En el caso de los pasaportes electrónicos peruanos emitidos en el extranjero, estos podrán utilizarse en las E-Gates a partir de su segundo uso.

La entidad recomendó a las personas que viajen al Perú por la visita apostólica verificar sus documentos, realizar oportunamente el prerregistro y consultar las condiciones para utilizar las puertas electrónicas.

Asimismo, precisó que MigraCheck no reemplaza el control migratorio ni garantiza la autorización automática de ingreso o salida del país. Todos los viajeros deben completar las verificaciones correspondientes y seguir las indicaciones de la autoridad migratoria.

Migraciones señaló que continúa promoviendo el uso de herramientas digitales para facilitar los procedimientos de los pasajeros y modernizar sus servicios, sin dejar de lado las verificaciones necesarias para la seguridad migratoria.

¿Dónde realizar el prerregistro?

Los viajeros pueden ingresar al portal oficial de MigraCheck: https://migracheck.migraciones.gob.pe/pe/ o descargar la aplicación en sus celulares.

Quienes ya hayan aterrizado y no hayan realizado el prerregistro también podrán completarlo en los quioscos electrónicos ubicados antes de los controles migratorios del aeropuerto Jorge Chávez.