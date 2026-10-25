Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). (Foto EFE/ Carlos Ortega)
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el incremento de las amenazas contra periodistas en el Perú, incluidas las de muerte, y cuestionó acciones del nuevo Congreso que, según señaló, afectaron el ejercicio de la labor periodística.

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