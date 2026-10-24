El Comercio recibió este sábado en Bogotá, Colombia, el Premio a la Excelencia Periodística 2026 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la categoría Periodismo de Datos, por “Radiografía del poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026”.

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Ángela Peña, coordinadora del área de Nuevas Narrativas del Media Lab de El Comercio, fue la encargada de recibir el reconocimiento durante la ceremonia de premiación que se transmitió desde el canal oficial de YouTube de la SIP:

La Comisión de Premios, al fundamentar su decisión, “destacó que el trabajo presenta, mediante una pormenorizada y rigurosa utilización de fuentes, el perfil de 89 congresistas candidatos a la reelección en Perú; y, junto a las trayectorias políticas, se brindan aspectos de tipo familiar, ingresos, gastos, deudas, patrimonio y estudios”.

Angela Peña, coordinadora de Nuevas Narrativas, recibe premio SIP en Bogotá, Colombia.

Uno de los aportes del proyecto fue la implementación de flujos automatizados aplicados al periodismo de investigación y rendición de cuentas, una metodología poco explorada en redacciones latinoamericanas que permite agilizar ciertos procesos y dedicar más tiempo en análisis, contraste y verificación de información. Su desarrollo tuvo como punto de partida un prototipo elaborado con el apoyo del programa AI Catalyst, impulsado por WAN-IFRA y OpenAI. De esta forma, la cobertura permite a los ciudadanos navegar y comprender de manera visual conexiones complejas que normalmente permanecen dispersas entre múltiples bases de datos públicas.

El equipo estuvo integrado por Gisella Salmón, Lorena Obregón, Mayté Ciriaco, Héctor Villalobos, Armando Scargglioni, Ángela Peña, Marcelo Hidalgo y Kiomy Kanashiro.

El equipo ganador por los especiales interactivos de “Radiografía del Poder” en la hemeroteca de El Comercio: Gisella Salmón, Héctor Villalobos, Mayté Ciriaco, Ángela Peña, Lorena Obregón, Armando Scargglioni, Kiomy Kanashiro y Marcelo Hidalgo.

El reconocimiento de la SIP destaca una apuesta por la innovación aplicada al periodismo, en la que la tecnología amplía las capacidades de investigación sin reemplazar el criterio editorial ni la verificación humana.

Conoce aquí el especial premiado: “Radiografía del poder: congresistas que buscan la reelección”.