Angela Peña, de "El Comercio", recibe premio de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Angela Peña, de "El Comercio", recibe premio de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Por Redacción EC

El Comercio recibió este sábado en Bogotá, Colombia, el Premio a la Excelencia Periodística 2026 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la categoría Periodismo de Datos, por “Radiografía del poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026”.

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