Destacados referentes del periodismo, ejecutivos de medios y especialistas de las Américas y España se reúnen en Bogotá, Colombia, desde el 22 al 25 de octubre para la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), evento que, este sábado, tendrá como uno de sus momentos más esperados la ceremonia de reconocimiento al trabajo de los periodistas ganadores de los premios SIP a la Excelencia Periodística. Entre los que se encuentra un equipo de periodistas del diario “El Comercio”, ganadores de la categoría “Periodismo de Datos”.

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En agosto de este año, la SIP anunció a los ganadores de las doce categorías que se distinguen en los Premios a la Excelencia Periodística 2026, galardón que reconocen trabajos realizados por profesionales y medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa.

“El Comercio” fue elegido ganador de la categoría Periodismo de Datos por el informe “Radiografía del Poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en 2026”, realizado por Gisella Salmón Salazar, Lorena Obregón, Mayté Ciriaco, Héctor Villalobos, Armando Scargglioni C., Angela Peña y Marcelo Hidalgo.

El equipo ganador por los especiales interactivos de “Radiografía del Poder” en la hemeroteca de El Comercio: Gisella Salmón, Héctor Villalobos, Mayté Ciriaco, Ángela Peña, Lorena Obregón, Armando Scargglioni, Kiomy Kanashiro y Marcelo Hidalgo. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Ceremonia en vivo

La 82ª Asamblea General de la SIP se puede seguir en directo a través del canal de YouTube de la sociedad en este enlace:

El programa de la asamblea, que se extiende este 2026 a lo largo de cuatro días, cuenta con la participación de Marc Lacey, director editorial de “The New York Times”; Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises; Ron Suskind, ganador del Premio Pulitzer y fundador de Sourcebase.ai; Emilio García-Ruiz, editor en jefe del “San Francisco Chronicle”; entre otros.