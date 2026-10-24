Premios a la Excelencia Periodística 2026 de la SIP: sigue en vivo la ceremonia en la que se reconocerá trabajo de periodistas de “El Comercio”
La Sociedad Interamericana de Prensa celebra en Bogotá, Colombia, su 82 Asamblea General y, este sábado, se entregarán las principales distinciones al trabajo periodístico de medios de las Américas y España.
Destacados referentes del periodismo, ejecutivos de medios y especialistas de las Américas y España se reúnen en Bogotá, Colombia, desde el 22 al 25 de octubre para la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa(SIP), evento que, este sábado, tendrá como uno de sus momentos más esperados la ceremonia de reconocimiento al trabajo de los periodistas ganadores de los premios SIP a la Excelencia Periodística. Entre los que se encuentra un equipo de periodistas del diario “El Comercio”, ganadores de la categoría “Periodismo de Datos”.
Destacados referentes del periodismo, ejecutivos de medios y especialistas de las Américas y España se reúnen en Bogotá, Colombia, desde el 22 al 25 de octubre para la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa(SIP), evento que, este sábado, tendrá como uno de sus momentos más esperados la ceremonia de reconocimiento al trabajo de los periodistas ganadores de los premios SIP a la Excelencia Periodística. Entre los que se encuentra un equipo de periodistas del diario “El Comercio”, ganadores de la categoría “Periodismo de Datos”.
En agosto de este año, la SIP anunció a los ganadores de las doce categorías que se distinguen en los Premios a la Excelencia Periodística 2026, galardón que reconocen trabajos realizados por profesionales y medios de comunicación de Norteamérica, América Latina, el Caribe y Europa.
El programa de la asamblea, que se extiende este 2026 a lo largo de cuatro días, cuenta con la participación de Marc Lacey, director editorial de “The New York Times”; Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises; Ron Suskind, ganador del Premio Pulitzer y fundador de Sourcebase.ai; Emilio García-Ruiz, editor en jefe del “San Francisco Chronicle”; entre otros.