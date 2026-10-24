El director del periódico "El Tiempo" de Colombia, Andrés Mompotes habla durante la inauguración de la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). (Foto EFE/ Carlos Ortega)
El director del periódico "El Tiempo" de Colombia, Andrés Mompotes habla durante la inauguración de la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). (Foto EFE/ Carlos Ortega)
Por Redacción EC

Destacados referentes del periodismo, ejecutivos de medios y especialistas de las Américas y España se reúnen en Bogotá, Colombia, desde el 22 al 25 de octubre para la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), evento que, este sábado, tendrá como uno de sus momentos más esperados la ceremonia de reconocimiento al trabajo de los periodistas ganadores de los premios SIP a la Excelencia Periodística. Entre los que se encuentra un equipo de periodistas del diario “El Comercio”, ganadores de la categoría “Periodismo de Datos”.

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