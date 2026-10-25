icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori (no visible en la imagen), durante la 17.ª reunión del Gabinete Binacional en Lima, el 20 de octubre de 2026. (Foto de Connie FRANCE / AFP).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori (no visible en la imagen), durante la 17.ª reunión del Gabinete Binacional en Lima, el 20 de octubre de 2026. (Foto de Connie FRANCE / AFP).
/ CONNIE FRANCE
Por Agencia EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este domingo de que el ejercicio de la libertad de prensa en Ecuador se desarrolla en un entorno de “elevada vulnerabilidad”, marcado por la violencia del crimen organizado, la limitada capacidad de los mecanismos estatales de protección, y diversas presiones y restricciones institucionales.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?