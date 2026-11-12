Cientos de miles de usuarios alrededor del globo reportaron problemas para acceder a sus cuentas de correo de Microsoft Outlook este jueves 12 de noviembre, un problema que también parece haberse extendido a otros servicios del gigante tecnológico como su suite de herramientas de productividad Microsoft 365, su inteligencia artificial Copilot y el servicio de videollamadas Teams.

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Los problemas con Outlook parecieron comenzar alrededor de las 12 p.m., según la página web Downdetector, con un pico a la 1:13 p.m. donde se registraron más de 130 mil reportes en los Estados Unidos.

El Perú tampoco se salvó de este problema, y el redactor de esta nota pudo comprobar no tener acceso al servicio de correo, mientras que en la versión local de Downdetector sumó miles de reportes de avería.

La misma Microsoft pronto confirmó el desperfecto y publicó en X que está “investigando de usuarios que están experimentando problemas para acceder a los buzones de correo de Exchange Online (su servicio de correo corporativo) a través de diversos métodos de conexión en las Américas”, un problema que admiten también se ha extendido a Microsoft 365.

La compañía tecnológica también identificó parcialmente el problema como un aumento inusual de carga en sus servidores, uno que no tiene origen “en un incremento de tráfico, sino a que varios servidores han dejado de estar disponibles de manera inesperada, lo que está sobrecargando el resto de la infraestructura.” Por el momento aseguran que están intentando restablecerlos de manera segura.