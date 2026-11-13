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Resumen

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En esta foto ilustrativa se ve el logotipo de Microsoft Outlook en un celular en Tokio el 13 de noviembre de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
En esta foto ilustrativa se ve el logotipo de Microsoft Outlook en un celular en Tokio el 13 de noviembre de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

Los problemas generados por la caída de muchos de los servicios que presta la multinacional Microsoft puede desencadenar problemas añadidos si se adoptar decisiones precipitadas, según los expertos, que tienen muy claro lo que no hay que hacer nunca.

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