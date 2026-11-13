Los problemas generados por la caída de muchos de los servicios que presta la multinacional Microsoft puede desencadenar problemas añadidos si se adoptar decisiones precipitadas, según los expertos, que tienen muy claro lo que no hay que hacer nunca.

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Porque además, y aunque se ha descartado en principio que estos fallos tengan su origen en una actividad maliciosa, los expertos han alertado de que este tipo de incidentes sí pueden abrir la puerta a ciberataques mediante falsos mensajes de soporte, enlaces de ‘recuperación’ -también falsos-, o peticiones fraudulentas de pago para restablecer servicios.

Microsoft 365, la plataforma de esta empresa bajo la que funcionan herramientas como Outlook, Teams, Word o Excel, continúa hoy con fallos que dificultan a los usuarios acceder al correo electrónico, gestionar reuniones y utilizar el asistente de inteligencia artificial.

Ante esta situación, los expertos aconsejan no desactivar en ningún caso la ‘autenticación multifactor’ ni otros controles, y verificar en todos los casos por un segundo canal cualquier petición de cambiar de contraseña, de acceso o de realizar algún pago.

Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal, ha sumado, a esas recomendaciones, la de habilitar una vía de comunicación ‘de respaldo’ para evitar el uso de aplicaciones personales, y advertir con prontitud al personal de la empresa para que no inicie sesión desde ningún enlace ‘de recuperación’.

Nieva ha subrayado además la transcendencia de revisar los ‘inicios de sesión’ y los cambios de administración una vez que se haya restablecido el servicio.

Varios de los expertos consultados por EFE han incidido en la importancia de no reinstalar servicios como el Outlook o en la ineficacia de cambiar contraseñas.

Los expertos han insistido en que en estos casos hay que desconfiar siempre de cualquier mensaje relacionado con la caída, de no responder cuando un correo o un mensaje pide datos o credenciales, y que hay que ignorar cualquier propuesta para ‘arreglar’ el problema, porque nadie ‘legítimo’ va a pedir acceso remoto a los equipos.