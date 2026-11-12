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Resumen

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Nvidia quedó envuelta en un escándalo sexual, de espionaje y de conflicto geopolítico debido a su CEO, Jensen Huang. (Foto: EFE)
Nvidia quedó envuelta en un escándalo sexual, de espionaje y de conflicto geopolítico debido a su CEO, Jensen Huang. (Foto: EFE)
Por Agencia AFP

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia comenzó como una empresa emergente conocida sobre todo en el mundo de los videojuegos, pero se convirtió en líder mundial de chips para la inteligencia artificial y en un actor pesado en Wall Street.

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