Microsoft declaró un “código rojo” interno para revisar sus sistemas y evitar nuevas interrupciones masivas, después de la caída mundial que afectó a Outlook, Teams y otros servicios durante casi 24 horas. La decisión se conoció tras la difusión de documentos internos de la compañía, a los que tuvo acceso la agencia Reuters, que revelan graves dificultades para gestionar la emergencia.

La medida representa el máximo nivel de prioridad dentro de los equipos responsables de Microsoft 365. Jason Henderson, presidente de Microsoft 365 Core, reconoció que la interrupción fue la de mayor impacto para los clientes en la historia de Exchange Online, el servicio de correo electrónico de la compañía. Nunca tantos usuarios habían permanecido tanto tiempo sin acceso a sus correos, según el ejecutivo.

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La falla, registrada entre el 12 y el 13 de noviembre, afectó a millones de usuarios, empresas e instituciones de distintos países, que tuvieron problemas para acceder a Outlook, Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365. El incidente también perjudicó las comunicaciones de aerolíneas y organismos gubernamentales.

Según las investigaciones de Microsoft, el origen fue un defecto de Windows introducido en julio que permaneció oculto durante meses. El problema provocó una sobrecarga en los servidores y se extendió rápidamente cuando las conexiones de los equipos afectados fueron desviadas hacia otros que todavía funcionaban. En el momento más crítico, más del 80 % de los servidores de acceso en Norteamérica habían dejado de responder.

Los documentos internos también revelaron dificultades en la coordinación de los equipos técnicos. Durante la emergencia, los ingenieros intercambiaron más de 11.000 mensajes en 11 conversaciones de Teams, mientras la información necesaria para diagnosticar la falla permanecía dispersa en distintos sistemas. Esta situación dificultó identificar las causas y acelerar la recuperación.

Ante este escenario, Microsoft busca reforzar sus mecanismos de prevención y reducir a menos de una hora el tiempo necesario para solucionar futuras interrupciones mundiales. La compañía también planea utilizar agentes de inteligencia artificial (IA) para ayudar a sus ingenieros a detectar problemas con mayor rapidez. El “código rojo” no significa que se haya producido una nueva caída, sino que la empresa ha puesto la revisión de sus sistemas entre sus máximas prioridades.