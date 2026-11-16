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Resumen

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Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza la IA está llegando a más peruanos, ¿y ahora qué? (Foto: magnific.com)
Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, analiza la IA está llegando a más peruanos, ¿y ahora qué? (Foto: magnific.com)
Por Mario Rodríguez

Hay cifras que entusiasman y, al mismo tiempo, nos obligan a pensar. El último Global AI Diffusion Report de Microsoft muestra que, durante el segundo trimestre de 2026, el 17,3% de los peruanos en edad laboral utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa. Estamos por encima del promedio del Sur Global y seguimos avanzando. Es una buena noticia. Pero la pregunta importante no es solo cuántos la usan, sino cuántos están convirtiendo ese acceso en oportunidades reales.

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