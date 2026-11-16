Hay cifras que entusiasman y, al mismo tiempo, nos obligan a pensar. El último Global AI Diffusion Report de Microsoft muestra que, durante el segundo trimestre de 2026, el 17,3% de los peruanos en edad laboral utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa. Estamos por encima del promedio del Sur Global y seguimos avanzando. Es una buena noticia. Pero la pregunta importante no es solo cuántos la usan, sino cuántos están convirtiendo ese acceso en oportunidades reales.

Pensemos en una pequeña empresa que quiere crecer, pero consume buena parte de su tiempo en tareas administrativas. O en un agricultor que necesita decidir mejor con la información que tiene. La IA puede acercarles capacidades que hasta hace poco parecían reservadas para las grandes organizaciones: atender mejor a un cliente, administrar un negocio, anticipar problemas o acceder a nuevos conocimientos.

Sin embargo, para que eso ocurra no basta con que las herramientas existan. Necesitamos conectividad, formación e infraestructura. Y necesitamos algo que suele quedar en segundo plano cuando hablamos de innovación: confianza. Una empresa puede acceder a la mejor tecnología del mundo, pero difícilmente la adoptará a fondo si siente que sus datos o los de sus clientes están en riesgo.

Esa preocupación no es teórica. El Microsoft Digital Defense Report 2026 revela que el ‘phishing’ representó el 23% de las intrusiones observadas globalmente este año, frente al 7% en 2025. Al mismo tiempo, los ciberdelincuentes están usando la IA para acelerar sus ataques y hacerlos más difíciles de detectar. La misma tecnología que amplía nuestras posibilidades también eleva la responsabilidad con la que debemos utilizarla.

Por eso, no deberíamos mirar estos riesgos como un freno, sino como una razón adicional para prepararnos. Adoptar IA implica aprender a usarla, pero también reconocer amenazas, proteger la información y tomar mejores decisiones. Es una tarea compartida entre empresas, instituciones educativas, gobiernos y quienes trabajamos en tecnología. Nadie puede construir confianza solo.

El Perú tiene talento, sectores productivos con enorme potencial y problemas concretos en los que la IA puede marcar una diferencia. El desafío es evitar una nueva brecha: que la falta de habilidades, conectividad o seguridad deje a una parte del país mirando esta transformación desde lejos.

La próxima vez que hablemos de cuántos peruanos usan IA, ojalá podamos contar también cuántos hicieron crecer su negocio, mejoraron su trabajo o encontraron una nueva oportunidad. Porque el verdadero progreso no se medirá solo por cuánta tecnología adoptemos, sino por cuántas personas puedan avanzar con ella.