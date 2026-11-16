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Resumen

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Está previsto que Anthropic comience a cotizar el jueves 19 de noviembre de 2026, bajo el símbolo bursátil ANT.(Foto de Silas Stein / dpa Picture-Alliance vía AFP)
Está previsto que Anthropic comience a cotizar el jueves 19 de noviembre de 2026, bajo el símbolo bursátil ANT.(Foto de Silas Stein / dpa Picture-Alliance vía AFP)
/ SILAS STEIN
Por Agencia AFP

Nunca una startup había crecido tan rápido. En cinco años, Anthropic se ha convertido en un gigante de la inteligencia artificial valorado en un billón de dólares, y ahora aspira a batir récords con su debut en bolsa, incluso cuando sus ambiciones originales se han moderado.

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