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Resumen

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Manifestantes sostienen una efigie durante una protesta de activistas climáticos al margen de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
Manifestantes sostienen una efigie durante una protesta de activistas climáticos al margen de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE
Por Agencia AFP

La inteligencia artificial representa tanto “un gran potencial” como “un gran peligro” en la lucha contra el calentamiento global, advirtió este lunes el jefe de Naciones Unidas para el Cambio Climático en la COP31 de Turquía, donde faltan los directivos de los gigantes del sector.

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