La inteligencia artificial representa tanto “un gran potencial” como “un gran peligro” en la lucha contra el calentamiento global, advirtió este lunes el jefe de Naciones Unidas para el Cambio Climático en la COP31 de Turquía, donde faltan los directivos de los gigantes del sector.

“La IA y otras tecnologías de frontera son un arma de doble filo”, dijo Simon Stiell en la presentación de un compromiso en torno a la inteligencia artificial en la ciudad turca de Antalya, donde se celebra la COP31.

La anfitriona Turquía está promoviendo este compromiso, firmado de momento por una decena de países, entre los que no figuran China ni Estados Unidos.

Su objetivo es aprovechar el potencial de esta tecnología para encontrar soluciones al cambio climático -entre sus usos potenciales está la previsión de huracanes y la mejora de la eficiencia energética-, pero al mismo tiempo evaluar los riesgos que plantea en términos de consumo de agua y electricidad.

“Hemos llegado a un momento tecnológico tanto de gran potencial como de gran peligro”, dijo Simon Stiell.

“No podemos pedirle a la gente que acepte facturas más elevadas, más contaminación que calienta el planeta, y una mayor desigualdad a cambio de promesas de un futuro mejor. Los beneficios de la IA deben superar sus costes cada vez mayores”, argumentó este alto responsable de la ONU.

Los centros de datos donde se entrenan los modelos de IA de las grandes empresas norteamericanas y chinas consumen ingentes cantidades de agua y energía.

Esto ha desatado campañas en contra en países como Estados Unidos y Japón, y preocupación en India y Sudáfrica respecto a los proyectos de construcción de estas instalaciones.

Los vecinos de zonas aledañas están además indignados por la subida de la factura de la electricidad y la huella de carbono de estos centros gigantescos.

“Los CEOs y consejos de administración tienen que hacer un esfuerzo y alinear sus planes de negocio y de inversión con los acuerdos climáticos mundiales acordados”, dijo Stiell, que anima a las grandes empresas del sector a operar sus centros de datos con fuentes renovables.

80 firmantes, sólo 10 países

El consumo de agua de estos centros, para refrigerar sus sistemas, podría equivaler a las necesidades básicas anuales de toda la población del África subsahariana hacia el año 2030, según advierte Naciones Unidas.

Actualmente, alrededor del 30% de la electricidad consumida por centros de datos viene del carbón, seguido de las renovables (27%), el gas natural (26%) y la nuclear (15%), según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El ministro de Industria y Tecnología de Turquía, Mehmet Fatih Kacir, dijo que el compromiso recibió de momento 80 apoyos. Entre estos sólo hay diez países. Brasil está entre ellos, pero no figuran ni China, ni Estados Unidos ni la UE.

Los demás firmantes son empresas y organizaciones de la sociedad civil. No aparece ningún gigante (Nvidia, OpenAI, Anthropic, Google), aunque sí lo firmó una asociación llamada World Business Council for Sustainable Development, que incluye a Amazon, Google y Meta.

El texto voluntario promovido por la presidencia turca apela a “aumentar el porcentaje” de infraestructuras relacionadas con la IA que generen emisiones bajas o nulas de gases de efecto invernadero.

El texto incluye una lista de compromisos adicionales voluntarios, como “pedir a los proveedores de sistemas y servicios de IA que publiquen sus datos de impacto medioambiental y energético”.

“El compromiso sobre la IA corre el riesgo de dar un sello verde a las grandes tecnológicas sin obligarlas a afrontar el verdadero impacto climático de sus infraestructuras”, dijo Jill McArdle, activista de la oenegé Beyond Fossil Fuels.

“Las promesas son vagas, y faltan salvaguardas para garantizar que los centros de datos no aumentan las emisiones o prolongan la dependencia de los combustibles fósiles”, añadió.