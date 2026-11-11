El dinero de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) estará disponible cuando las marcas comienzan a lanzar sus grandes campañas de descuentos. Esta coincidencia, que representa una oportunidad de compra para miles de trabajadores peruanos, también puede convertirse en un escenario favorable para los ciberdelincuentes, que buscan aprovechar el interés por las promociones para apropiarse del dinero de los consumidores.

Las empresas tienen hasta el 16 de noviembre para realizar el depósito correspondiente al semestre mayo-octubre de 2026. Además, la normativa vigente permite a los trabajadores retirar hasta el 100% de sus fondos acumulados, una disponibilidad que cobra especial relevancia ante las compras de fin de año.

El riesgo se incrementa en una temporada en la que las promociones comienzan semanas antes de las fechas oficiales. Según una investigación de Bitdefender Antispam Lab, realizada entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre de 2025, el 53% de los mensajes de spam relacionados con el Black Friday analizados a nivel mundial correspondió a intentos de estafa.

“Los delincuentes saben que durante noviembre muchas personas estarán pendientes de sus depósitos y, al mismo tiempo, buscando oportunidades para comprar. Esa combinación les permite utilizar dos argumentos efectivos: la preocupación por acceder al dinero y la urgencia por aprovechar una oferta. En ambos casos, buscan que el usuario tome decisiones sin verificar con quién está interactuando”, advierte Julio Seminario, especialista en ciberseguridad de Intecnia Corp, country partner de Bitdefender en Perú.

Los intentos de fraude pueden comenzar antes de que el trabajador utilice su dinero. Una modalidad consiste en enviar mensajes sobre supuestos inconvenientes con el depósito de la CTS, bloqueos de cuentas o verificaciones pendientes para obtener contraseñas y códigos de seguridad.

La inteligencia artificial añade una nueva dimensión a estos engaños. Los ciberdelincuentes pueden generar mensajes personalizados sin errores ortográficos, reproducir la identidad visual de entidades financieras y crear anuncios que parecen campañas auténticas. Incluso pueden utilizar voces sintéticas para hacerse pasar por asesores bancarios o personas conocidas.

Así, una comunicación aparentemente profesional ya no garantiza su legitimidad. El objetivo es generar confianza para que el usuario ingrese a un enlace fraudulento, facilite información confidencial o autorice una transferencia.

Una vez disponible la CTS, el engaño puede trasladarse al ámbito comercial. Los delincuentes utilizan promociones por WhatsApp, anuncios patrocinados y páginas que imitan tiendas conocidas para ofrecer descuentos atractivos. El consumidor puede terminar pagando por productos inexistentes o proporcionando sus datos bancarios en plataformas fraudulentas.

“Antes, muchos intentos de fraude podían reconocerse por errores en los mensajes o diseños poco profesionales. Hoy, la inteligencia artificial permite eliminar esas señales y producir contenidos que parecen legítimos. Por eso, la apariencia de una oferta o comunicación bancaria ya no es suficiente para confiar”, añade Seminario.

Ante este escenario, Bitdefender e Intecnia Corp recomiendan adoptar tres medidas:

Verificar el depósito directamente con el banco. Consultar el saldo mediante la aplicación o los canales oficiales de la entidad financiera, sin ingresar a enlaces recibidos por mensajes.

Proteger las claves bancarias. No compartir contraseñas ni códigos de autenticación por teléfono, WhatsApp o SMS, aunque el interlocutor afirme representar a una entidad financiera.

Comprobar las promociones antes de pagar. Revisar la autenticidad del comercio, la dirección web y las condiciones de compra. Desconfiar de ofertas que exigen transferencias inmediatas o pagos fuera de plataformas reconocidas.

Aunque el Black Friday se celebrará el 27 de noviembre, numerosas marcas ya han comenzado a anunciar descuentos anticipados. Las campañas Cyber y las promociones navideñas extienden el periodo comercial y multiplican las comunicaciones que reciben los consumidores.

En este contexto, los ciberdelincuentes pueden aprovechar la gran cantidad de anuncios y ofertas para introducir mensajes fraudulentos entre promociones legítimas, aumentando las posibilidades de que los usuarios actúen sin comprobar su procedencia.

Por ello, Bitdefender e Intecnia Corp recuerda que disponer de la CTS no significa tener que gastarla inmediatamente. Antes de aprovechar cualquier descuento, conviene verificar la autenticidad de la oferta y la seguridad del pago. Una compra impulsiva puede terminar costando mucho más que el supuesto ahorro anunciado.