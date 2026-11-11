Se acerca el Black Friday y los ciberdelincuentes están atentos para cometer sus fechorías. (Foto: CardMapr.nl)
Se acerca el Black Friday y los ciberdelincuentes están atentos para cometer sus fechorías. (Foto: CardMapr.nl)
/ Unsplas
Por Redacción EC

El dinero de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) estará disponible cuando las marcas comienzan a lanzar sus grandes campañas de descuentos. Esta coincidencia, que representa una oportunidad de compra para miles de trabajadores peruanos, también puede convertirse en un escenario favorable para los ciberdelincuentes, que buscan aprovechar el interés por las promociones para apropiarse del dinero de los consumidores.

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