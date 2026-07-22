Con el objetivo de potenciar las habilidades digitales y profesionales de muchos jóvenes en el país, el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) de la Universidad Nacional de Ingeniería informó que habrá una nueva edición del Programa PIT. Y es que, esta iniciativa busca brindar a sus participantes una serie de cursos gratuitos con certificación oficial, lo cual los hace muy atractivos para quienes deseen aprender más sobre los nuevos programas tecnológicos, en la que se integra la inteligencia artificial. De esta manera, quienes deseen acceder a los más de 80 materias que ofrece la UNI a nivel nacional deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos para el proceso de inscripción. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A LOS CURSOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UNI?

A través de sus plataformas oficiales, el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) anunció que lanzará la décima edición del Programa PIT, con la finalidad de ofrecer a todos los jóvenes interesados del país más de 80 cursos gratuitos especializados en tecnología, gestión y herramientas digitales. Así, en esta oportunidad, las inscripciones estarán habilitadas desde este 21 de julio al 2 de agosto de 2026 por medio de la página web del Programa de Iniciación Tecnológica (LINK).

Tras culminar esta etapa, la UNI informó que las clases se iniciarán el lunes 3 de agosto en modalidad virtual, permitiendo que más personas a nivel nacional accedan y formen parte de estos programas académicos. Además, es importante mencionar que esta oferta comprende cursos de análisis de datos, ciberseguridad, programación, desarrollo de software, computación en la nube, inteligencia artificial, automatización, gestión de proyectos, CAD, BIM, normas ISO, diseño UX/UI y comunicación digital.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN LOS CURSOS GRATUITOS?

En caso de que ciertas personas estén interesadas en matricularse en los cursos gratuitos que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería, deben saber que uno de los requisitos fundamentales es ser estudiante o egresado de cualquier universidad o instituto del país, además de tener un correo institucional habilitado, ya que permitirá inscribirse y acceder a los programas. Los participantes que integren alguno de estas materias podrán obtener un certificado oficial por S/50. Asimismo, los estudiantes podrán acceder a los beneficios de contar con docentes especializados, un repositorio de clases grabadas y la oportunidad de fortalecer su perfil profesional con el respaldo académico de la UNI.