Por Redacción EC

Con el objetivo de potenciar las habilidades digitales y profesionales de muchos jóvenes en el país, el Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) de la Universidad Nacional de Ingeniería informó que habrá una nueva edición del Programa PIT. Y es que, esta iniciativa busca brindar a sus participantes una serie de cursos gratuitos con certificación oficial, lo cual los hace muy atractivos para quienes deseen aprender más sobre los nuevos programas tecnológicos, en la que se integra la inteligencia artificial. De esta manera, quienes deseen acceder a los más de 80 materias que ofrece la UNI a nivel nacional deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos para el proceso de inscripción. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.