Para colonizar Marte será esencial contar con viviendas capaces de resistir sus condiciones extremas. En lugar de enviar un equipo de albañiles, resultará mucho más viable llevar un robot capaz de construir casas de hasta 200 metros cuadrados en menos de 24 horas, utilizando un material ecológico elaborado con arena, vidrio reciclado y ladrillos triturados. Ese robot ya existe y se llama Charlotte.

Desarrollado por las startups Earthbuilt Technology y Crest Robotics, Charlotte es un robot con forma de araña que promete llevar la construcción a niveles espaciales. Su sistema de impresión 3D le permite fabricar estructuras sostenibles con un proceso rápido y de bajo consumo energético, sin necesidad de cemento.

Una representación de “Charlotte” recolectando materiales en la Luna.

El prototipo fue presentado en el Congreso Internacional de Astronáutica (IAC), celebrado en Sídney, Australia, donde sus creadores destacaron que Charlotte “trabaja a la velocidad de cien albañiles”. Además de su potencial para levantar viviendas en la Tierra, el equipo la considera una herramienta clave para construir los hábitats lunares y marcianos que planean agencias como la NASA o la Administración Espacial China.

El avance llega en un momento en que la industria de la construcción busca alternativas más limpias y eficientes ante la escasez de mano de obra y la necesidad de reducir la huella de carbono. “Incluso un simple ladrillo implica procesos con alto consumo de carbono”, explicó Jan Golembiewski, cofundador de Earthbuilt, a ABC News. Su sistema, asegura, reduce toda la cadena de suministro a un único proceso de alta velocidad y bajo consumo energético.

El material desarrollado por Earthbuilt combina arena, vidrio reciclado y ladrillos triturados para formar una pasta compacta y resistente, capaz de sustituir el uso del cemento. Con ella, Charlotte imprime capas superpuestas directamente en el terreno, levantando muros sólidos y duraderos con gran precisión.

Por ahora, el robot se encuentra en fase de prototipo y sus pruebas se limitan a construcciones bajas y viviendas unifamiliares. Sin embargo, sus creadores aseguran que las estructuras resultantes son resistentes al fuego y a las inundaciones, lo que abre la puerta a su adopción en zonas vulnerables.