Probamos el Samsung Galaxy Z Fold7: un plegable elegante, más delgado y óptimo para el trabajo con funciones de IA

No es una tablet, pero se acerca bastante a serlo. Se trata de un teléfono. El nuevo plegable de Samsung, el Galaxy Z Fold7, combina elegancia ejecutiva, productividad y tecnología de punta que seguramente podría dejar satisfechos a muchos creadores de contenido. Lo hemos probado y aquí te contamos algunas impresiones que deja este gama alta que llega al Perú.

Tampoco se trata de una fórmula desconocida. El modelo plegable ya tiene algunos años entre los fabricantes de smartphones, con algunos problemas por superar. Por un lado, tenemos la huella de la bisagra en la pantalla interna. Luego, también se suele pensar que un dispositivo plegable por ser más delgados es más delicado o de poca duración. ¿Habrá superado el Galaxy Z Fold7 todos estos inconvenientes?

Pero antes de evaluar este nuevo equipo, primero pasemos a revisar las especificaciones para comprender ante qué tipo de smartphone estamos.

Especificaciones Dimensiones 158,4 x 72,8 x 8,9 mm (plegado)

158,4 x 143,2 x 4,2 mm (desplegado) Pantalla Pantalla externa (secundaria)

6.5 pulgadas / esquinas redondeadas

2520 x 1080 (FHD+)

Dynamic AMOLED 2X



Pantalla interna (principal)

8 pulgadas / esquinas redondeadas

2184 x 1968 (QXGA+)

Dynamic AMOLED 2X Procesador Snapdragon 8 Elite (para Samsung) Memoria RAM 12 GB / 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámara principal 200.0 MP

12.0 MP

10.0 MP Cámara selfie (externa) 10 MP Cámara selfie (interna) 10 MP Batería 4400 mAh Colores Jetblack, Blueshadow, Silver shadow, Mint

Para comenzar, lo que nos muestra Samsung es un teléfono con un diseño minimalista. No presume de enormes cámaras, curvas pronunciadas o colores saturados. Apunta a la sobriedad, la sencillez, aunque sin dejar la elegancia.

El modelo que se probó es el color Blue Shadow, que destaca por una apariencia metálica, incluso en el reflejo del brillo y la sensación al tacto, por su dureza. Y este es otro de los detalles: a pesar de ser tan delgado, es un equipo que se siente sólido. Y, claro, la misma firma señala que es el Galaxy Z Fold más delgado hecho hasta la fecha.

En comparación con los otros modelos, también se trata de un equipo bastante ligero. Solo tiene un peso de 215g, a pesar de que se haya implementado una capa de placa de titanio.

El diseño del Galaxy Z Fold 7es bastante sobrio y elegante, como el trabajo en la oficina. / Daniel Bedoya Ramos

El Galaxy Z Fold 7 es uno de los más delgados entre los equipos plegables. / Daniel Bedoya Ramos

Una de las características que puede presumir el Samsung Galaxy Z Fold 7 es su delgadez. Tiene un grosor de 8.9 mm y, a pesar de ello, puede contener una batería de 4400 mAh, lo suficiente como para ver películas, videos en YouTube, jugar uno que otro videojuego, etc. Digamos que lo básico.

Samsung ha encontrado un método para reducir la marca que se genera al doblar el equipo. / Daniel Bedoya Ramos

Cuando está tolamente desplegado no se disntigue la huella de la bisagra. / Daniel Bedoya Ramos

Otro detalle importante es que la pantalla interior, al ser desplegada en su totalidad, no registra una huella a la mitad del dispositivo, y esto tiene una explicación en la Bisagra Flexible Armor. Es un modelo mejorado, más delgado y liviano y, según la firma surcoreana, cuenta con una estructura de rieles múltiples recientemente implementada que reduce las arrugas visibles.

Comparado con una tablet, la proporción de la pantalla es más cuadrada. Son 8 pulgadas que dan más amplitud para el trabajo, y este es otro detalle importante en el Galaxy Z Fold 7: la productividad.

Pensado para producir

En productividad no se puede esperar un mal rendimiento. Tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, bastante reciente y uno de los más rápidos. Realmente si tu trabajo es editar videos o trabajar alguna edición de imagen, este procesador es muy rápido y tus trabajos en 8K pueden ser editados con facilidad.

Además, Samsung señala que el chip del Galaxy Z Fold7 ha sido trabajado exclusivamente para la firma. Esto es un punto a favor para quienes ya están ingresando al mundo de la inteligencia artificial (IA): una de las necesidades es contar con un buen procesador.

Cuando el Galaxy Z Fold 7 está desplegado, la pantalla puede ser dividida hasta en tres bloques. / Daniel Bedoya Ramos

El equipo cuenta con varias funciones de edición con IA, como el borrador inteligente que elimina aquellos objetos que pueden interferir en una buena foto. El resultado es bastante real, es decir, no afecta el sentido de una fotografía. También se integra ediciones de retrato, con estilos diseñados para las mascotas, edición de audio y video Además, cuenta con el acceso a Gemini.

Al extender el dispositivo, podemos tener una amplia pantalla lista para el trabajo, y se puede compartir hasta tres pantallas a la vez. Es decir, se puede revisar una página web y al lado seguir viendo un video de YouTube, alguna foto, o escuchando un audio. Claro, la experiencia sería mucho mejor con un lápiz óptico, pero no se incluye en el equipo.

Además… Cuidado del equipo Aunque se trata de un dispositivo de alta gama, también necesita cierto cuidado. El dispositivo llega solo con un cable USB Tipo C, la aguja sim chip y la cartilla Samsung Care . Esta cartilla ofrece un año de protección, cubriendo casos como los daños por líquidos o accidentes. El precio del dispositivo es de S/8.999, por lo que es importante tenerlo bien cuidado.

Cámaras para sacarles el jugo

Han pasado varios años desde que los smartphones forman parte de nuestras vidas y la cámara (o las cámaras) sigue siendo uno de los factores importantes para los usuarios. En este tipo de dispositivo no se puede esperar un mal resultado, ya sea para foto o video.

El set de cámaras ofrece un resultado que va de 12 megapíxeles (MP), 50 MP y 200 MP, y el uso del zoom varía según la dimensión de la fotografía. Es decir, la fotografía de 200MP permitirá hacer un zoom 5x, 4x y 1x. En cambio, la medida por defecto que es 12MP permite un variado zoom que van de 0.6x, 1x, 2x, 3x, 10x, 20x y 30x, en lo que respecta a fotografía.

En lo que se refiere a filtros, no hay mucha variedad. Sin embargo, la opción de retrato sí se puede destacar por la naturalidad que hay en el momento de desenfocar el fondo, casi como si se hubiera hecho con una cámara reflex. También se incluye algunos efectos como una monoclave alta, monoclave baja, fondo y zona de color en la que se extraen incluso del objeto principal.

Por otro lado, la cámara permite guardar en formato JPEG y RAW, siendo este último el formato que guarda más información de la fotografía. Pensando también en la productividad, este es un formato que favorece la edición.

El módulo principal del Samsung Galaxy Z Fold 7 reúne a tres cámaras en línea vertical. / Daniel Augusto Bedoya Ramos

Dado el costo y la tecnología que tiene el Galaxy Z Fold 7, realmente lo mejor es sacarle provecho a cada detalle y el video es uno de los más importantes. Ya no hablamos de un equipo útil para selfies o los videos para publicar en las redes sociales, o compartir en grupos de amigos.

Este equipo permite grabar en 8K a 30fps. También permite la grabación en Ultra HD, que sería como un 4K, seguido por Full HD y HD, con una variedad de 30fps y 60fps. Incluso permite la grabación profesional, con la posibilidad de control de los canales de audio. Es más, a diferencia de otros dispositivos, capta muy bien la voz en medio del ruido, cuando usas la cámara selfie.

A pesar de los resultados increíbles del Samsung Galaxy Z Fold7, sí hay un aspecto negativo: la sensación de calor. Cuando estás grabando por un largo periodo de tiempo, el equipo se calienta. Claro, tenemos un dispositivo bastante delgado y posiblemente por ello es que sea más fácil notar el calor. Aun así, no deja de estar operativo.

En conclusión, por su diseño es un equipo que tiende al gusto sobrio, elegante, se aleja de un gusto juvenil. En lo productivo bien puede ser pensado como una inversión, en especial si eres creador de contenido. Este es el resultado de las pruebas de cámara del Samsung Galaxy Z Fold 7.

Las cámaras traseras ofrecen una variedad de niveles de zoom. Así es el zoom 0.6X (gran angular). / Daniel Bedoya Ramos

De izquierda a derecha se observa el zoom 1X y 2X. / Daniel Bedoya Ramos

También ofrece el zoom 3X y 10X. / Daniel Bedoya Ramos

Finalmente, el sistema de cámaras puede hacer un recorte de 20X y 30X, conservando la definición en la imagen. / Daniel Bedoya Ramos

El sistema de cámaras capta de manera muy natural los colores, acercándose a la realidad. / Daniel Bedoya Ramos

Aunque se haga varios acercamientos a las fotos ya tomadas, se mantiene la definición. / Daniel Bedoya Ramos

La opción de fotografía tiene varias opciones de retrato y filtros que dan un resultado impresionante. / Daniel Bedoya Ramos

Este es el resultado de la cámara selfie externa. Cuando se abre el dispositivo, en la cara interna también cuenta con cámara selfie. / Daniel Bedoya Ramos

Otro detalle es el editor de imagen, permitiendo borrar a personas u objetos usando la IA. / Daniel Bedoya Ramos