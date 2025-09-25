Esto dice Apple sobre los polémicos “arañazos” en los iPhone 17 Pro que denuncian sus usuarios

Apple ha aclarado que los problemas de arañazos identificados en los nuevos iPhone 17 Pro, son marcas de “transferencia de material” que aparecen por el uso de soportes MagSafe más antiguos y desgastados, y que se pueden eliminar limpiando la zona afectada.

Acuñado como ‘scratchgate’, diversos usuarios han estado denunciando durante los últimos días, a través de la red social X y la plataforma Reddit, que los nuevos ‘smartphones’ iPhone 17 Pro y 17 Pro Max presentan arañazos y rozaduras en la parte trasera, especialmente en los modelos en color azul.

Asimismo, parte de estas marcas se identifican con el uso de cargadores y soportes MagSafe, que se adhieren al dispositivo de forma magnética para la carga inalámbrica, tal y como han compartido algunos usuarios, que han observado estos incidentes en dispositivos de muestra en las tiendas oficiales de Apple.

Ahora, los de Cupertino se ha pronunciado al respecto, aclarando que estas muestras de desgaste en las unidades de las tiendas se deben al desgaste de soportes MagSafe antiguos utilizados en los locales.

En concreto, tal y como ha explicado la compañía al medio especializado 9to5Mac, los incidentes compartidos no son arañazos ni marcas, sino que son muestras del “material transferido” del soporte antiguo al ‘smartphone’ y que, por tanto, se pueden eliminar de forma sencilla limpiando la zona. Así, Apple ha adelantado que está trabajando para solucionar estos incidentes con los dispositivos de las tiendas.

Arañazos en el módulo de la cámara

Otra de las problemáticas del mencionado ‘scratchgate’ son los arañazos que aparecen en los bordes del módulo de las cámaras. Ifixit detalló recientemente que se deben a su borde especialmente afilado, que propicia que la capa anodizada se desportille en las esquinas provocando arañazos profundos.

Sin embargo, Apple también ha detallado al medio citado que el diseño de este módulo tiene unas características similares a los bordes de aluminio anodizado que utiliza en otros productos, como pueden ser los ordenadores Mac, y que el diseño ha sido sometido a rigurosas pruebas de la compañía.

No obstante, ha afirmado que se podrá experimentar un desgaste normal con el tiempo, incluyendo pequeñas abrasiones, debido al uso habitual del día a día.