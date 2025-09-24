Xiaomi presentó en Múnich su nueva Serie 15T, compuesta por los modelos Xiaomi 15T y 15T Pro, que llegan como la evolución de la línea T de la compañía. Ambos dispositivos apuestan por un sistema de cámaras desarrollado junto a Leica, procesadores de última generación y un renovado sistema operativo.

El principal atractivo de la serie es el apartado fotográfico. El Xiaomi 15T incluye una cámara principal de 50 MP con lente Leica Summilux, un ultra gran angular y un telefoto, mientras que el 15T Pro incorpora un sensor mejorado Light Fusion 900 y una cámara telefoto Leica 5x Pro que ofrece zoom óptico de hasta 5 aumentos.

Los dos modelos cuentan con cámara frontal de 32 MP y están acompañados por la plataforma de fotografía computacional Xiaomi AISP 2.0, que mejora la percepción de profundidad y fidelidad de color. Además, el modo Master Portrait amplía los efectos de retrato y la opción de fotografía callejera permite capturas rápidas desde la pantalla de bloqueo.

Especificaciones

Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro PANTALLA Panel AMOLED de 6,83 pulgadas

Resolución de 2.772 x 1.280 píxeles

Refresco de 120 Hz

3.200 nits de pico de brillo

Corning Gorilla Glass 7i Panel AMOLED de 6,83 pulgadas

Resolución de 2.172 x 1.280 píxeles

Refresco de 144 Hz

3.200 nits de pico de brillo

Corning Gorilla Glass 7i DIMENSIONES Y PESO 163,2 x 78,0 x 8,50 mm

194 gramos 162,7 x 77,9 x 9,6 mm

210 gramos PROCESADOR MediaTek Dimensity 8400-Ultra MediaTek Dimensity 9400+ RAM 12 GB

LPDDR5X 12 GB

LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 GB o 512 GB

UFS 4.0 256 GB, 512 GB o 1 TB

UFS 4.1 CÁMARA FRONTAL 32 Mpx f/2.2 32 Mpx f/2.2 CÁMARA TRASCERA Principal de 50 Mpx f/1.7, OIS

Teleobjetivo de 50 Mpx f/1.9, 2x

Gran angular de 12 Mpx f/2.2 Principal de 50 Mpx f/1.62, OIS

Teleobjetivo de 50 Mpx f/3.0, OIS, 5x

Gran angular de 12 Mpx f/2.2 BATERÍA 5.500 mAh

Carga rápida de 67 W 5.500 mAh

Carga rápida de 90 W

Carga inalámbrica de 50 W SISTEMA OPERATIVO Xiaomi HyperOS Xiaomi HyperOS CONECTIVIDAD 5G

WiFi 6E

Bluetooth 5.4

NFC

Dual SIM 5G

WiFi 7

Bluetooth 6.0

NFC

Dual SIM OTRO Certificación IP68

Altavoces duales

Dolby Atmos Certificación IP68

Altavoces duales

Dolby Atmos PRECIO GLOBAL Desde 649,99 euros (S/ 2673.86) Desde 799,99 euros (S/ 3290.92)

En cuanto a video, ambos permiten grabación en 4K HDR10+, mientras que el 15T Pro añade grabación a 120 fps en la cámara principal y soporte para video Log 10-bit, orientado a usuarios que buscan mayor control en edición.

La Serie 15T también incorpora un sistema de comunicación propio llamado Xiaomi Astral Communication. Este permite, en el modelo Pro, llamadas directas entre dispositivos a una distancia de hasta 1,9 kilómetros sin necesidad de señal celular ni WiFi, una función pensada para entornos abiertos o sin cobertura.

Los teléfonos estrenan el nuevo HyperOS 3, que renueva la interfaz, mejora la multitarea y potencia la interconectividad con otros dispositivos Xiaomi. El sistema integra además funciones de inteligencia artificial para optimizar el rendimiento y la experiencia de uso.

En cuanto a pantallas, ambos dispositivos alcanzan las 6,83 pulgadas con brillo máximo de 3.200 nits y resolución 1,5K. El 15T ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, mientras que el 15T Pro llega a 144 Hz y reduce los biseles con tecnología LIPO.

La batería de 5.500 mAh es común en los dos modelos, aunque difiere la carga: 90 W por cable y 50 W inalámbrica en el 15T Pro, frente a 67 W por cable en el 15T. La compañía asegura que tras 1.600 ciclos de carga aún conservan el 80% de la capacidad.

El Xiaomi 15T Pro funciona con el chip MediaTek Dimensity 9400+, fabricado en 3 nanómetros, y el 15T con el Dimensity 8400-Ultra. Ambos integran un sistema de refrigeración llamado IceLoop, diseñado para mantener el rendimiento en tareas exigentes.

Los dispositivos estarán disponibles en varios colores y llegan con certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua hasta tres metros de profundidad. El 15T Pro añade un marco de aleación de aluminio para mayor