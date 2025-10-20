Amazon Web Services (AWS) es un titán en la industria de los servicios en la nube y sus actuales problemas lo han demostrado, con su caída causando problemas en famosos videojuegos como “Fortnite” y Roblox, populares plataformas de streaming “Netflix”, redes sociales como “Snapchat” y hasta a otro gigante de la tecnología como Microsoft, cuyo servicio de correo Outlook también ha presentado problemas en las últimas horas.
MIRA: De Netflix a Fortnite: lo que dejó el apagón global por la caída de la nube de Amazon
Google también se ha visto afectado, con su conocida plataforma YouTube presentando errores de reproducción de videos.
El problema, que Amazon ha revelado estuvo relacionado con los sistemas del nombre de dominios de los sitios internet (DNS), ha sido aparentemente solucionado según la empresa, que sin embargo advirtió que algunos servicios mostrarán lentitud e inconvenientes mientras los proceso retornan a la normalidad.
Es difícil determinar qué servicios han sido afectados por la caída de AWS, siendo un servicio tan ubicuo en la web, pero la página DownDetector nos puede dar una buena idea de cuáles sufrieron desperfectos al mismo tiempo en que ocurrían los problemas.
Entre los que ya anunciaron el problema solucionado estuvo “Fortnite”, que a las 7:28 a.m. (hora local) anunció a sus usuarios que el videojuego estaba nuevamente en línea, aunque algunos de sus usuarios siguieron reportando problemas para conectarse.
Aquí una lista de populares servicios que han mostrado desperfectos en las últimas horas:
- Snapchat
- Amazon
- YouTube
- Roblox
- Robinhood
- Amazon Alexa
- Ring
- HBO Max
- Chime
- Venmo
- Lyft
- Prime Video
- Fortnite
- Disney+
- Hulu
- Roku
- Signal
- IMDb
- United Airlines
- Amazon Music
- Character.AI
- AT&T
- My Fitness Pal
- Steam
- Microsoft Teams
- Microsoft 365
- Microsoft Outlook
- Zoom
TE PUEDE INTERESAR
- Los ‘números malditos’ de WhatsApp: qué son y porqué generan la alerta de especialistas en seguridad
- OpenAI “no es la policía moral del mundo”, afirma Sam Altman
- El fraude de identidad es la principal amenaza de los juegos en línea en el Perú
- Celebra el 40 aniversario de “Volver al futuro” regresando a los 80 con esta edición limitada de un icónico reloj
- ¿Buscas renovar tu iPhone? Mira cómo tu equipo actual puede ayudarte a ahorrar
Contenido sugerido
Contenido GEC