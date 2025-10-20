Amazon Web Services es uno de los servicios de computación en la nube más utilizados globalmente. (Foto: Julien De Rosa/ AFP)
/ JULIEN DE ROSA
Redacción EC
Redacción EC

(AWS) es un titán en la industria de los servicios en la nube y sus actuales problemas lo han demostrado, causando problemas en famosos videojuegos como “Fortnite” y Roblox, populares plataformas de streaming “Netflix”, redes sociales como “Snapchat” y hasta a otro gigante de la tecnología como Microsoft, cuyo servicio de correo Outlook también ha presentado problemas en las últimas horas.

Google también se ha visto afectado, con su conocida plataforma YouTube presentando errores de reproducción de videos.

El problema, que Amazon ha revelado estuvo relacionado con los sistemas del nombre de dominios de los sitios internet (DNS), ha sido aparentemente solucionado según la empresa, que sin embargo advirtió que algunos servicios mostrarán lentitud e inconvenientes mientras los proceso retornan a la normalidad.

Es difícil determinar qué servicios han sido afectados por la caída de AWS, siendo un servicio tan ubicuo en la web, nos puede dar una buena idea de cuáles sufrieron desperfectos al mismo tiempo en que ocurrían los problemas.

Entre los que ya anunciaron el problema solucionado estuvo “Fortnite”, que a las 7:28 a.m. (hora local) anunció a sus usuarios que el videojuego estaba nuevamente en línea, aunque algunos de sus usuarios siguieron reportando problemas para conectarse.

Aquí una lista de populares servicios que han mostrado desperfectos en las últimas horas:

  • Snapchat
  • Google
  • Amazon
  • YouTube
  • Roblox
  • Robinhood
  • Amazon Alexa
  • Ring
  • HBO Max
  • Chime
  • Venmo
  • Lyft
  • Prime Video
  • Fortnite
  • Disney+
  • Hulu
  • Roku
  • Signal
  • IMDb
  • United Airlines
  • Amazon Music
  • Reddit
  • Character.AI
  • AT&T
  • My Fitness Pal
  • Steam
  • Microsoft Teams
  • Microsoft 365
  • Microsoft Outlook
  • Pinterest
  • Zoom

