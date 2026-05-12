¿Necesitas algo urgente y no tienes tiempo de salir de casa? Amazon dio un paso más en la guerra por las entregas rápidas al expandir su servicio de 30 minutos a más ciudades de Estados Unidos, permitiendo que miles de personas reciban productos esenciales casi al instante. Lo que comenzó en diciembre de 2025 como una prueba piloto en pocas áreas metropolitanas ahora alcanza nuevos mercados en todo el país. Te explicamos cómo aprovechar este servicio y dónde puedes usarlo.

“Amazon Now es ideal para cuando necesitas o deseas la comodidad de recibir tu pedido de Amazon en 30 minutos o menos. Con miles de artículos disponibles para entrega ultrarrápida, puedes recibir de todo, desde la compra para la cena hasta los AirPods antes de un vuelo, pasando por artículos básicos para el hogar como detergente para la ropa o pasta de dientes, directamente en tu puerta”, dijo Udit Madan, vicepresidente sénior de Operaciones Mundiales de Amazon.

ASÍ ES AMAZON NOW

Amazon Now es un servicio de entrega ultrarrápida que promete llevar productos esenciales a tu puerta en tan solo 15 a 30 minutos, dependiendo del mercado. El servicio varía según el país, pero el concepto central es el mismo: compras de última hora entregadas casi al instante.

Para realizar entregas en minutos, utiliza una red de centros de distribución más pequeños, diseñados para una gestión eficiente de los pedidos y ubicados estratégicamente cerca de donde viven y trabajan los clientes. Este enfoque prioriza la seguridad de los empleados que preparan y empaquetan los pedidos, reduce la distancia que deben recorrer los repartidores y permite entregas más rápidas para los compradores.

Para realizar entregas tan rápidas, Amazon utiliza tres elementos clave:

Inteligencia artificial: predice qué productos se necesitarán en cada zona y cuándo.

Dark stores (tiendas fantasma): pequeños almacenes estratégicamente ubicados cerca de los clientes, diseñados solo para preparar pedidos rápidamente.

Red de repartidores: Amazon se asocia con servicios para usar su red de última milla.

¿Qué puedes pedir con Amazon Now?

Amazon Now ofrece principalmente productos que la gente necesita de inmediato. Los usuarios pueden buscar artículos por sección: lácteos, huevos, frutas, verduras frescas, pan, productos de salud, artículos para bebés y mascotas, cuidado personal, electrónicos y bebidas alcohólicas (en lugares donde sea legal). La plataforma muestra sugerencias de compra adaptadas a cada persona. En la mayoría de las áreas, el servicio funciona todo el día, todos los días.

Los productos que puedes adquirir en Amazon Now (Foto: Amazon)

¿Cuánto cuesta Amazon Now?

Los miembros Prime obtienen una tarifa de envío con descuento de $3.99 por pedido.

Se aplica un cargo adicional por pedido pequeño de $1.99 para miembros Prime y de $3.99 para clientes sin membresía Prime a los pedidos inferiores a $15.

mientras que los clientes sin membresía Prime pagan $13.99.

Membresía

Prime está disponible por $14.99 al mes o $139 al año.

“Amazon también ofrece opciones de suscripción con descuento del 50%. Los jóvenes adultos (de 18 a 24 años) pueden probar Prime para Jóvenes Adultos con una prueba gratuita de seis meses y luego pagar $7.49 al mes o $69 al año. Los beneficiarios de ayudas gubernamentales que cumplan los requisitos pueden probar Prime Access durante 30 días antes de pagar $6.99 al mes”, se lee en el sitio web del gigante de comercio electrónico.

El proceso de compra en Amazon Now

Tras navegar por las diferentes categorías y ya sabes lo que vas a adquirir, haces lo siguiente:

Agregas el o los productos que elegiste al carrito.

Seleccionas tu método de pago y confirmas la dirección de entrega.

Una vez realizado el pedido, recibes notificaciones por WhatsApp con un enlace para rastrear en tiempo real al repartidor desde la tienda hasta tu domicilio.

¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE AMAZON NOW?

Amazon Now ya está disponible de forma amplia en Atlanta, Dallas-Fort Worth, Filadelfia y Seattle. Además, el servicio también opera y se está expandiendo rápidamente en decenas de ciudades más de Estados Unidos, entre ellas Austin, Houston, Minneapolis, Orlando, Phoenix, Denver y Oklahoma City.

Los clientes pueden consultar la disponibilidad del servicio en www.amazon.com/now.

La plataforma de comercio electrónico amplía su red de entregas ultrarrápidas en Estados Unidos (Foto: Amazon)

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