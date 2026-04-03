Un cargo de 3.5% a las compras en Estados Unidos aplicará Amazon a partir del 17 de abril de 2026. La medida ya fue confirmada por la compañía y comenzará a verse reflejada de forma progresiva en las transacciones realizadas desde esa fecha. ¿Por qué lo hace y a quiénes afecta? Te lo contamos a continuación. Antes, es importante precisar que, aunque no se trata de un recargo directo y “visible” para el usuario, sí puede encarecer el monto final que termina pagando.

¿POR QUÉ AMAZON APLICARÁ UN CARGO DE 3.5% A LAS COMPRAS EN EE.UU. DESDE EL 17 DE ABRIL?

Amazon señaló que la aplicación del cargo de 3.5% a las compras en Estados Unidos se debe al aumento de los precios del combustible y otros costos logísticos. “[Ambos] han incrementado el costo de operar en toda la industria”, indicó en un comunicado que envió por correo electrónico a The Associated Press.

El gigante de comercio electrónico explicó que hasta ahora venía asumiendo internamente estos incrementos, pero que, al igual que otras grandes firmas de mensajería, cuando los costos se mantienen altos recurre a recargos temporales para recuperar una parte de ese gasto. También sostuvo que este cobro es “notablemente” menor que los recargos que aplican otros grandes operadores logísticos.

Asimismo, confirmó que el cargo entrará en vigor el 17 de abril para muchos de los vendedores que utilizan los servicios de logística de Amazon. “Seguimos comprometidos con el éxito de nuestros socios vendedores y con mantener una amplia selección y precios bajos para los clientes”, agregó Amazon.

Un camión con el logotipo de Amazon Prime circula por un barrio de Torrance, California, el 12 de septiembre de 2023 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿A QUIÉNES AFECTA EL CARGO DE 3.5% DE AMAZON A LAS COMPRAS EN EE.UU.?

El cargo de 3.5% a las compras, afectará desde el 17 de abril a los vendedores externos en Estados Unidos que utilizan los servicios de logística de Amazon (como FBA, “Buy with Prime” y cumplimiento multicanal). ¿Por qué? Porque son ellos quienes pagan directamente el recargo sobre sus tarifas logísticas. Ese porcentaje también se aplicará, bajo las mismas condiciones, en Canadá.

Indirectamente, afecta a los compradores que adquieren productos de esos vendedores, ya sea dentro de EE.UU. o en otros países a donde se envían esos productos porque el vendedor puede subir precios para compensar el recargo.

IMPORTANTE: no es un aumento general oficial sobre toda compra de Amazon, sino sobre las tarifas logísticas que la compañía cobra a muchos vendedores externos; por tanto, el impacto para cada cliente dependerá de si el producto que compra pasa por ese sistema y de cuánto traslade el vendedor al precio final.

¿EL RECARGO TAMBIÉN AFECTARÁ A GRUPO?

Sí. Aunque este recargo de Amazon por concepto de combustible y logística se aplicará a los vendedores de Estados Unidos y Canadá que usen la opción Fulfillment by Amazon, desde el 2 de mayo también se hará efectivo para quienes operen con las modalidades Buy with Prime y Multi-Channel Fulfillment.

Pero la compañía de comercio electrónico no es la única. United Parcel Service y FedEx han incrementado sus recargos por combustible. El Servicio Postal de EE.UU. anunció que impondría un recargo del 8% a los paquetes que se envíen a partir del 26 de abril, el cual se mantendrá vigente hasta el 17 de enero de 2027.

Un camión con el logotipo del gigante estadounidense de venta online Amazon Prime se dirige a un centro logístico en Dortmund, al oeste de Alemania, el 6 de marzo de 2025 (Foto: Ina Fassbender / AFP)

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