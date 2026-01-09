En los últimos meses, millones de clientes de Amazon Prime en Estados Unidos —entre ellos muchos latinos que usan la plataforma a diario para compras, entretenimiento o enviar regalos a sus familiares— han escuchado sobre un histórico acuerdo entre Amazon y la Comisión Federal de Comercio (FTC). La cifra es enorme: US$2,500 millones, destinados a compensar a consumidores que, según las autoridades, fueron inscritos sin consentimiento claro o tuvieron dificultades para cancelar Prime. Sin embargo, mientras miles ya recibieron su dinero, otros todavía están esperando su reembolso, revisando constantemente su cuenta de correo o su aplicación de PayPal sin ver ni un solo dólar reflejado. Si te identificas con esa situación, no entres en pánico: el proceso sigue activo y aún puedes reclamar lo que te corresponde. A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacerlo y cómo saber si calificas para esta devolución, que ya se perfila como una de las más grandes de los últimos años.

POR QUÉ QUIZÁ NO HAS RECIBIDO TU REEMBOLSO

Amazon aclaró que los primeros reembolsos automáticos fueron enviados solo a ciertos usuarios elegibles de Prime. Pero si el tuyo no llegó, no significa que estés fuera del acuerdo. De hecho, la FTC confirmó que todavía se están enviando avisos de reclamación a clientes que cumplen con los requisitos, pero que no fueron incluidos en la primera ronda de pagos.

Estos avisos pueden llegar por correo electrónico o por correo postal, por lo que es fundamental revisar con cuidado tu bandeja de entrada, incluso la carpeta de spam o correo no deseado. Muchos consumidores latinos han comentado en redes sociales que encontraron su aviso escondido entre promociones o mensajes automáticos. Así que vale la pena revisar dos veces antes de concluir que Amazon te olvidó.

QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN

Según la información oficial de la FTC, podrías ser elegible si cumples con todas estas condiciones:

Fuiste miembro de Amazon Prime en Estados Unidos.

Te inscribiste o intentaste cancelar entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

Tu inscripción ocurrió mediante lo que la FTC llama “flujos de inscripción cuestionados”, como el registro desde la página universal de Prime o Prime Video.

Usaste tres o menos beneficios del servicio (por ejemplo, Prime Video o Prime Music) en un período de 12 meses.

Un punto clave: no necesitarás demostrar nada manualmente. Amazon verificará internamente si tu cuenta está dentro de esos casos cuestionados.

QUÉ HACER SI NO TE HA LLEGADO EL AVISO

Si crees que cumples con los requisitos y aún no recibiste un reembolso automático, el siguiente paso es esperar y completar el formulario de reclamación apenas llegue el aviso. Si tienes dudas o problemas relacionados con el pago, Amazon habilitó un contacto directo: admin@SubscriptionMembershipSettlement.com

Actúa con calma y paciencia. Este proceso no lo maneja el servicio al cliente habitual, sino que está supervisado directamente por la FTC, garantizando más transparencia, aunque con plazos más largos.

CUÁNTO PODRÍAS RECIBIR (Y CUÁNDO)

El acuerdo establece que los reembolsos pueden alcanzar hasta US$51 por persona, según las tarifas pagadas por la suscripción a Prime. No es una fortuna, pero para muchos consumidores —sobre todo en hogares latinos donde cada dólar cuenta—, ese dinero extra puede ayudar con los gastos del mes o las compras escolares.

Amazon estima que los pagos se completarán hacia fines de 2026, y los consumidores podrán elegir recibir el dinero por cheque, PayPal o Venmo, según su preferencia en el formulario.

EL TRASFONDO DEL CONFLICTO CON LA FTC

Todo comenzó tras una investigación de la FTC, que acusó a Amazon, con sede en Seattle, de engañar a los consumidores durante el proceso de inscripción, y de complicar intencionalmente la cancelación de Prime. Como parte del acuerdo, la empresa deberá pagar US$1,000 millones en multas civiles y US$1,500 millones en reembolsos a clientes.

Según la FTC, en algunos casos, el sistema hacía parecer que un usuario estaba finalizando su compra, cuando en realidad también estaba activando Prime sin notarlo. Cancelarlo era una odisea: demasiados pasos, demasiados clics y muy poca claridad.

