El smartphone es un dispositivo que se ha vuelto esencial para trabajar, estudiar, hacer transacciones económicas y para entretenerse. Pero esto también genera que muchos peruanos tiendan a presentar momentos de ansiedad cuando se están por quedar desconectados.

Un estudio de la fima Vivo Smartphone muestra que más de la mitad de las personas en Perú manifiesta ansiedad o preocupación cuando su batería está baja.

Según indica la empresa tecnológica, la ansiedad por batería baja, asociada a la nomofobia o quedarse sin celular, se presenta porque la energía del dispositivo sostiene tareas clave de la vida diaria.

El estudio, realizado a más de 500 personas, reporta que el nivel de batería del celular se ha convertido en un factor determinante en la rutina diaria de los peruanos, influyendo en la forma en que organizan su tiempo y toman decisiones.

En esa línea, el 84% de los encuestados afirma haber dejado de realizar actividades cotidianas —como salir de casa, hacer compras o asistir a reuniones— por tener poca carga en su teléfono, lo que demuestra el impacto real que tiene la tecnología en la gestión de las prioridades personales y profesionales.

Asimismo, el celular se ha consolidado como una herramienta esencial en la vida diaria, especialmente en el ámbito laboral y educativo. Dos de cada tres peruanos lo utilizan como un instrumento indispensable de productividad y aprendizaje, según el estudio. Además. más de la mitad (52%) pasa más de cinco horas al día conectado a su dispositivo, una cifra que refleja el alto nivel de uso y la creciente dependencia digital entre los usuarios.

“Hoy el teléfono, más allá del entretenimiento, es una herramienta esencial para estudiar, trabajar, movernos y mantenernos conectados. Por eso, cuando la batería baja, aparece una ansiedad real. La ansiedad por batería ya no es solo un asunto tecnológico: también impacta el bienestar”, señala Stephanie Mestanza, jefa de Marketing de Vivo Smartphone.

Entre las principales preocupaciones de quedarse sin batería se encuentra el quedarse desconectado de las personas, con un 55% de los peruanos señalando la imposibilidad de comunicarse con familiares o amigos como factor de ansiedad, seguido por un 24% que señalan como factor el perder el acceso a redes sociales. Elementos que se agravan cuando se vinculan a temas de seguridad y sobre todo ya entrada la noche.

La firma recordó que trabaja en soluciones como la carga rápida, baterías de larga duración, a integraciones con el software que permitan llamadas de emergencia incluso sin batería, entre otras funciones.