Internet, el campo de batalla para los titanes de la inteligencia artificial que crean sus navegadores

Las empresas tecnológicas que compiten por la supremacía en inteligencia artificial están decididas a transformar la forma en que las personas buscan en la web, desafiando el dominio del navegador Chrome, corazón del imperio de Google.

Los chatbots, que comenzaron como asistentes impulsados por IA, se han fusionado gradualmente con los navegadores web y pueden explorar de manera independiente internet para proporcionar respuestas detalladas.

OpenAI lanzó el último ataque esta semana con el debut de lo que su director ejecutivo Sam Altman llamó un navegador web impulsado por IA, construido alrededor de ChatGPT.

Durante una demostración, los miembros del equipo de OpenAI hicieron que el navegador Atlas elaborara una lista de compras para una cena basada en un plato específico y el número de invitados.

Atlas se une a Comet, de Perplexity, Edge con Copilot de Microsoft y los recién llegados Dia y Neon en esta nueva generación de híbridos de chatbot y navegador.

“Tantos servicios y aplicaciones están basados en navegadores que tiene mucho sentido tener una IA agente actuando en el navegador”, dijo Avi Greengart, analista principal de Techsponential.

La inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas. (Foto referencial: freepik.es)

Mientras que los primeros asistentes de IA simplemente devolvían respuestas, el enfoque se ha desplazado hacia permitirles actuar como “agentes”, manejando de manera independiente tareas en la computadora o en línea, como establecer horarios, hacer reservas o pedir pizza.

Ahora, los creadores de IA están ansiosos por usurpar el papel del navegador y simplificar las interacciones de los usuarios con la web.

“Solíamos descargar muchas aplicaciones en nuestras computadoras”, dijo Evan Schlossman, principal de SuRo Capital. “Ya no descargas tantos programas; las cosas se están moviendo hacia el navegador”.

“Creo que no quieren cambiar demasiado la experiencia central”, dijo Greengart. “Una IA agente siguiéndote y ofreciendo ayuda cada vez que haces algo probablemente no sea adecuado para todos”.

Google tiene el control

A pesar de su destreza en lo que respecta a la IA, Google aún no ha apostado completamente por características de agente en Chrome comparables a las que promocionan sus competidores.

El coloso de internet ha añadido resúmenes de IA que proporcionan resultados a partir de consultas en línea, y ofrece la opción de usar un “Modo de IA” para búsquedas con capacidades avanzadas de razonamiento.

Chrome actualmente representa más del 70% del mercado de navegadores y el nombre de Google se ha convertido en sinónimo de búsqueda.

El director ejecutivo de Futurum Group, Daniel Newman, no ve que eso cambie a corto plazo, dado lo profundamente arraigado que está el uso de Chrome en los estilos de vida modernos.

ChatGPT Atlas llega en momentos en que OpenAI busca nuevas formas de monetizar su gran apuesta por la inteligencia artificial. / Agencia Reuters

Pero Thomas Thiele, socio de la consultora Arthur D. Little, dijo que OpenAI podría ganar ventaja al combinar lo que aprende de los intercambios de ChatGPT de las personas con el navegador Atlas.

“Al reunir esta información, puedes tener más pistas sobre las personas que nunca antes”, explicó Thiele. “Tendríamos al menos una alta probabilidad de ver el nacimiento de un nuevo Google aquí”.

Más conocimientos sobre las personas pueden traducirse en una mejor orientación de los anuncios en línea, la principal fuente de ingresos de Google.

Definiendo el mañana

Al tomar el control del navegador, una empresa de IA podría definir cómo las personas interactuarán con la tecnología en el futuro, razonó Thiele.

“A largo plazo, el navegador no es necesariamente donde sucede todo”, dijo Newman, y señaló que las gafas inteligentes u otros dispositivos portátiles para interactuar con internet podrían ganar popularidad.

“Estamos moldeando el comportamiento; ganar donde los usuarios están actualmente será crucial para esa cuota de mercado a largo plazo por la que todos están luchando”, sostuvo.