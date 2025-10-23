Amazon presenta su nuevo robot basado en IA para tareas físicamente más exigentes

Amazon ha presentado dos sistemas que utilizan la inteligencia artificial (IA) para ayudar a los empleados de la compañía a realizar las tareas físicamente más exigentes y a gestionar la información para optimizar los centros logísticos y evitar cuellos de botella durante los periodos de compra más ajetreados.

Blue Jay es uno de los dos nuevos sistemas de Amazon, que aúna robótica e inteligencia artificial para “ayudar a los empleados con tareas que implican alcanzar y levantar objetos”. Lo hace mediante la coordinación de múltiples brazos que le permiten realizar varias tareas a la vez.

Este robot, además, ayuda a gestionar el espacio de forma más eficiente, ya que ocupa “lo que solían ser tres estaciones robóticas separadas”, como ha señalado la compañía en una nota de prensa.

Amazon explica que con la ayuda de la inteligencia artificial y un enfoque basado en gemelos digitales, ha desarrollado Blue Jay en “poco más de un año”, y actualmente está en pruebas en la cadena de producción en una de las instalaciones de Carolina del Sur.

El otro sistema, Proyecto Eluna, es un asistente de inteligencia artificial que apoya a los empleados en la monitorización y el análisis de los datos que se recogen de los centros logísticos para tomar decisiones.

El objetivo de Proyecto Eluna es aumentar la agilidad a la hora de decidir las áreas que deben reforzarse para evitar cuellos de botella que ralenticen la preparación de los pedidos. Por el momento, se ha implementado en pruebas en un centro logístico de Tennessee para ayudar de cara a la temporada navideña.

Amazon asegura que también está invirtiendo en la capacitación de sus empleados, para que “se sientan seguros al trabajar con herramientas respaldadas por IA”, y para que puedan “comprender dónde encajan estos sistemas en el trabajo diario y las carreras profesionales”.