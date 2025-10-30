La robótica es una realidad, es el presente, y cada vez parece más próximo el día en que tengamos un robot humanoide en casa. Este es el caso de NEO, considerado un robot casi humano por sus habilidades.

Este robot desarrollado por la empresa 1X puede doblar la ropa, organizar espacios y hacer diversas actividades domésticas. Pero lo mejor de todo es que ya fue lanzado al mercado.

Según detalla la misma empresa en su página web, se trata del primer robot humanoide doméstico disponible para la compra en Estados Unidos, con un costo de Acceso Anticipado por $20,000, que incluye envío prioritario en 2026. También existe una suscripción de $499 al mes.

Por lo que se conoce, la empresa noruego-estadounidense hará el envío de los primeros robots desde el 2026, y están disponibles en los colores beige, gris y marrón oscuro.

Este robot solo tiene un peso de 30 kilogramos, puede levantar poco más del doble de su pes y transportar cargas de hasta 25 kilogramos. Su estatura es de 1,67m y se desplaza de manera autónoma.

Lo interesante es que su funcionamiento se basa en el uso de la inteligencia artificial, con un modelo de lenguaje amplio (LLM) integrado, por lo que permite a los usuarios asignar, programar y supervisar tareas domésticas mediante comandos de voz o una aplicación.

Es decir, según la firma, NEO representa un salto generacional en hardware humanoide con la incorporación de Destreza a Nivel Humano (Manos de 22 Grados de Libertad) y un cuerpo blando de pies a cabeza hecho de estructuras de polímero reticulado 3D personalizadas.

Además, entre las labores programas de NEO están ordenar habitaciones, doblar ropa y limpiar, también puede abrir puertas, traer objetos y apagar luces de forma autónoma.