Ser grosero a las inteligencias artificiales da mejores resultados, indica estudio

Dice el refrán que atraes más moscas con miel que con vinagre y desde chicos nos inculcan que tenemos que ser amables y educados con todas las personas, sea en respeto a su dignidad intrínseca como ser humano o simplemente para evitar generar innecesarios resentimientos. Sin embargo, esta noción queda de lado con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, con un estudio de la Universidad de Pensilvania señalando que ser grosero o usar lenguaje tóxico al dar las instrucciones parece presentar mejores resultados para sus usuarios.

En particular, el estudio “Mind Your Tone” (“Cuida tu tono”) por Omm Dobariya y Akhil Kumar analiza cómo los grandes modelos de lenguaje (LLM) como responden ante el tono – no la redacción – del ‘prompt’ presentado por el usuario, presentando a ChatGPT4o un cuestionario de 50 preguntas básicas con múltiples opciones en las que variaban sistemáticamente por cinco versiones de diferente tono, pasando desde “muy cortés” a “muy grosero”.

Por ejemplo, en una pregunta “muy cortés” los investigadores añadieron a su pregunta frases como “podrías por favor”. Una versión solo “cortés” utilizó un “por favor” a secas, mientra que una versión neutra hizo la pregunta sin añadir nada más. Por su parte, las versiones “muy groseras” y “groseras” insultaron a la IA y cuestionaron sus capacidades para resolver el problema, aunque con diferente intensidad.

El resultado es que, a diferencia de estudios anteriores, las instrucciones más groseras parecieron tener mejores resultados, 84,8% frente a 80,8% que la versión más cortés de la pregunta, algo que los autores sugieren se debe a que las LLM más recientes pueden responder de manera diferente a la variación tonal del lenguaje y destaca la importancia de estudiar los aspectos más pragmáticos de cómo redactamos las indicaciones, a la vez que plantea mayores cuestiones sobre las dimensiones sociales de la relación entre humanos y las inteligencias artificiales.

Cuadro que muestra el porcentaje de la precisión de las respuestas dependiendo del lenguaje utilizado. Comienza, de arriba a abajo, con "muy cortés", "cortés", "neutro", "grosero", "muy grosero". / Omm Dobariya y Akhil Kumar

Si la falta de precisión no es razón suficiente, hay otra razón para la cuál debemos evitar ser corteses con las inteligencias artificiales: es una pérdida de dinero. Al menos así lo admitió el CEO de OpenAI, Sam Altman, en abril, al señalar que decirle “gracias” y “por favor” a ChatGPT incurría en millonarios costos adicionales en poder computacional y electricidad a la compañía, aunque lo consideraba dinero “bien gastado”.

Es ser grosero a las IA también un área en los que los autores del estudio también parecen no querer abogar, advirtiendo que “el uso de lenguaje insultante o degradante en la interacción entre humanos y la IA podría tener efectos negativos en la experiencia del usuario, la accesibilidad y la inclusividad, y podría contribuir a normas de comunicación perjudiciales”.

En cambio, señalan que el propósito de su investigación es señalar cómo los LLM siguen siendo sensibles a “señales superficiales, lo que puede crear concesiones no deseadas entre el rendimiento y el bienestar del usuario” y promueven la exploración de cómo lograr que estos mismos beneficios sean posibles sin recurrir a expresiones tóxicas u hostiles.