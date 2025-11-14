Rockstar Games se hizo famoso con la saga “Grand Theft Auto” y por mucho tiempo, a pesar de sus intentos de mostrarse versátil con títulos como “The Warrior” y “Bully”, fue primariamente conocido por esta saga de críminales y grandes ciudades. Fue recién en 2010 cuando lanzó “Red Dead Redemption” en que el estudio británico por fin vio un éxito comparable a su principal producto al cambiar la fórmula a “criminal, pero en el Viejo Oeste”.

Y es justamente este juego el que llega por primera vez a móviles el 2 de diciembre, una buena noticia que se incrementa si es que tienes una suscripción a Netflix, ya que te permitirá jugarlo gratuitamente y sin la publicidad que infesta a tantos títulos móviles.

Esta no es la primera vez que Netflix y Rockstar Games colaboran y es que la compañía, asediada por una competencia feroz por rivales como Prime Video, Disney+ y HBO Max, ha buscado extenderse más allá de ser solo una plataforma de streaming, lanzando un sorprendentemente surtido – aunque poco publicitada – catálogo de videojuegos móviles en los que se incluyen no solo adaptaciones de series como “Squid Games” y “Stranger Things”, sino también algunos pesos pesados como “Dead Cells”, “Street Fighter IV” y “Civilization V”. Pero su indudable joya en la corona fue por mucho tiempo la versión móvil de “Grand Theft Auto: San Andreas”, disponible desde hace un par de años.

¿De qué trata “Red Dead Redemption”?

Ambientada en 1911, “Red Dead Redemption” es un ‘western’ sobre el fin del Viejo Oeste, poniendo al jugador en el rol de John Marston, un exforajido que es obligado por agentes federales a cazar a su antigua pandilla a cambio de liberar a su familia.

Una aventura que te llevará por el sudeste de los Estados Unidos y México, país también golpeado por algunas revoluciones que determinarían su identidad moderna. “Red Dead Redemption” se diferencia de “Grand Theft Auto” en que la mayoría de la acción ocurre en la naturaleza, con las ciudades todavía siendo pequeñas y rurales. Ahí tendrás que enfrentarte no solo a forajidos y pistoleros, sino también a la vida silvestre todavía no aniquilada por el inexorable paso de la modernidad.

Y si quieres un juego un poco más aterrador, la versión que llega el 2 de diciembre también viene con “Undead Nightmare” incluido, un DLC que cuenta una nueva historia en la que los muertos se levantan de sus tumbas en una historia que mezcla “The Walking Dead” con “Deadwood”.

Si estás interesado en el juego te puedes prerregistrar en este enlace para plataformas Apple o este para Android. Aunque aseurate de tener un celular o dispositivo lo suficientemente potente para poder correr el videojuego.