La nueva entrega del popular videojuego “Grand Theft Auto VI” (o 6 para los aficionados de los números arábigos) será postergado para el 19 de noviembre de 2026, anunciaron sus creadores en Rockstar Games. Es la segunda vez que se posterga la fecha de salida del título, previamente planificado para salir en el último trimestre del 2025 y luego para el 26 de mayo del 2026.

La compañía justificó la demora como una medida para pulir mejor el título antes de su salida, escribiendo en redes sociales: “sentimos agregar un poco de tiempo a la que ya ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos van a permitir terminar el juego con el nivel de finalización que ustedes esperan y merecen”.

A pesar de lo sorpresivo del anuncio, rumores en foros especializados en videojuegos apuntaban a que “Grand Theft Auto VI” no sería estrenado en la fecha previamente anunciada, supuestamente por problemas de producción en los últimos dos capítulos del videojuego.

Han pasado más de una década desde la salida del último título de la saga “Grand Theft Auto”, conocida por su violencia y la libertad que le da a sus usuarios para explorar ciudades digitales y cometer crímenes. Sin embargo, cada uno de sus estrenos se ha convertido en un evento, con “Grand Theft Auto V” logrando recaudar US$800 millones en ventas en el primer día de su salida, un monto entonces inaudito para la industria de videojuegos.

Aumentando las espectativas, la sexta entrega de la franquicia regresaba la historia al llamado Vice City, versión alternativa de Miami que se hizo popular en el videojuego “Grand Theft Auto: Vice City” (2002), uno de los más populares de todos los tiempos, y que se vio por última vez en 2006.

Específicamente, se sabe que “Grand Theft Auto VI” seguirá la historia de dos criminales, Jason y Lucía, en una orgía de violencia, crimen y acción que caracterizan a estos juegos. Es así que la descripción del juego reza:

“Jason y Lucía siempre han sabido que la baraja está en su contra. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran en el lado más oscuro del lugar más soleado de América, en medio de una conspiración que se extiende por todo el estado de Leonida - obligados a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida”, dice la descripción del título.

El anuncio de la postergación le pasó factura a Rockstar Games y su casa matriz, Take-Two Interactive, que vio sus acciones caer 8% en la bolsa de Wall Street.